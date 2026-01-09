نهاية اللعنة في الرباط: الركراكي يروض الأسود بـ"العقل لا القوة" .. وفخ كاميروني ينقذ ألونسو من انتفاضة دياز "التاريخي"!

لا يزال المغرب يقدم لنا مواهب تصنع التاريخ، من التيمومي وعزيز بودربالة، إلى براهيم دياز، نجم ريال مدريد الذي صنع المجد في مشاركته الأولى بكأس أمم إفريقيا 2025.

دياز سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بات أول لاعب مغربي يسجل في 5 مباريات متتالية بنسخة واحدة في تاريخ الكان، بعد هدفه في مرمى إيباسي، والذي احتفل به على طريقة زميله في الميرينجي، جود بيلينجهام.

ولكن، في تلك الليلة التاريخية، يمكن القول أيضًا إن براهيم دياز سقط في فخ كاميروني، من شأنه أن يمنح صك الإنقاذ إلى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، والذي لا يمنح الدقائق الكافية لنجمه المغربي هذا الموسم.

دياز الذي استغل كأس أمم إفريقيا بأفضل صورة، للرد على ألونسو، دخل في أكثر من لعبة التحامات مشتركة، شاهدنا معها براهيم وهو يشكو من بعض الآلام، قبل أن يواصل اللعب، أبرزها تدخل نوهو تولو الذي أسفر عن إنذاره، أو بدخول ناجيدا بركبته على ظهر دياز، والذي مر بردًا وسلامًا على اللاعب، إلا أنه غادر الملعب في الدقائق الأخيرة، ليشارك حمزة إكمان بديلًا له.

هذه التدخلات ربما ستصدم تشابي ألونسو، وربما أيضًا لتمنحه صك الإنقاذ من أي انتقادات جماهيرية ستكون في انتظاره بعد أمم إفريقيا، إذا لم يترك المساحة الكافية للنجم رقم "10" في المغرب.

وقدم دياز مباراة رائعة، اعتمد فيها على سلاح الانطلاقات من الجهة اليمنى، واليسرى أيضًا، فضلًا عن انتشاره دون كرة، وعودته لإيقاف مرتدًات الأسود الكاميرونية، حيث تمكن من استعادة "4" كرات.