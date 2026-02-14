Getty Images Sport
"اللعنة!" - بيب جوارديولا يدعو الصحفي بطريقة مضحكة ليصبح مساعده بعد أن أذهلته سؤاله في مؤتمر صحفي لمانشستر سيتي
مانشستر سيتي يستعد لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي
يحول سيتي تركيزه من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ومباراة أخرى مع سالفورد سيتي. التقى الفريقان في المسابقة الموسم الماضي، وفاز سيتي بنتيجة 8-0. من المتوقع أن يقوم جوارديولا بتدوير لاعبيه ضد فريق الدرجة الثانية في محاولة لقيادتهم إلى نهائي آخر، واعترف قبل المباراة أن لاعبيه متعبون، قائلاً للصحفيين: "أولويتي هي الفوز على سالفورد والوصول إلى الدور التالي. في السنوات الأخيرة، كان ما حققوه رائعًا، حيث وصلوا إلى النهائيات ونصف النهائيات. للأسف، لم نتمكن من الفوز في آخر نهائيين، لكن الوصول إلى هناك يعد نجاحًا، وأنا أفكر دائمًا في ذلك، وآمل أن يكون لدينا أسبوع طويل، وهو ما أعتقد أننا بحاجة إليه. نحن مرهقون جدًا عقليًا وجسديًا من هذا العدد الهائل من المباريات. بضعة أيام راحة ويمكننا الحصول على قسط من الراحة بعد مباراة الغد.
"بالطبع هم في دوري الدرجة الثانية ونحن نلعب على أرضنا. أحاول أن أرسخ في أذهان اللاعبين أنه لا شيء مضمون وأن كل شيء صعب. قد يكون الأمر سهلاً بعد ذلك، لكن علينا أن نقوم بعملنا. في هذه المسابقات، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، كنا دائماً هناك. كنا دائماً جيدين جداً وغداً لن يكون استثناءً".
"اللعنة، أنت رائع!"
ثم سُئل جوارديولا سؤالاً مفصلاً عن التكتيكات المتعلقة بكيفية نشره لثلاثة لاعبين في خط الهجوم هذا الموسم - في إشارة إلى شيء قاله في عام 2006 - وبدا مندهشاً من معرفة المراسل، فرد قائلاً: "هل تريد أن تكون مساعد مدربي؟! اللعنة، أنت رائع. أنت الأفضل".
أثارت الإجابة ضحك الحاضرين في قاعة الصحافة، قبل أن يواصل غوارديولا قائلاً: "لدينا لاعبون يتمتعون بصفات مميزة. لدينا حالياً جناح واحد فقط مناسب، وهو أنطوان [سيمينيو]، وعلينا أن نضع نظاماً مريحاً للاعبين. لا أكثر من ذلك. عندما أبلغ 70 أو 80 عامًا، سأعود بالذاكرة إلى الوراء وسأجد أنني كمدرب قد غيرت الكثير من الأشياء. الأفكار المتعلقة بالبناء والضغط العالي. لكن إذا لم يكن لدي جناحين، فأنا لا ألعب بجناحين، وعلي أن ألعب بطريقة أخرى حتى يشعروا بالراحة، لا أكثر من ذلك".
هل سيلعب هالاند ضد سالفورد؟
أفضل هداف الفريق إيرلينغ هالاند مشكوك في مشاركته في المباراة بعد أن تم استبداله في الشوط الأول من مباراة فولهام في منتصف الأسبوع. قدم جوارديولا تحديثًا عن حالة اللاعب الدولي النرويجي وألمح إلى احتمال غيابه، قائلاً: "ليس 100٪، لكننا سنرى اليوم كيف يشعر. قال لي الطبيب إنها ليست مشكلة كبيرة، لكنه كان يعاني من شيء يزعجه أثناء المباراة، ولهذا السبب لم يلعب في الشوط الثاني. لكننا سنرى اليوم. سنقرر اليوم".
لا تبادل قمصان في الشوط الأول لفريق سالفورد
حذر كارل روبنسون، مدرب فريق سالفورد، لاعبيه من تبادل القمصان مع نجوم مانشستر سيتي في نهاية الشوط الأول. وقال لـ talkSPORT: "من الأفضل ألا يفعلوا ذلك يا رفاق. من الأفضل ألا يحاولوا الحصول على قميص في نهاية الشوط الأول، سأجن إذا فعلوا ذلك. لقد تدربنا طوال الأسبوع، وقمنا بتوسيع ملعبنا، بحيث أصبح أكبر من الملعب الذي نلعب عليه عادة. لعبنا أمس 11 ضد 11، وقمنا في الواقع بتغيير النتيجة إلى 14 ضد 11 فقط لكي يدركوا مدى صعوبة المباراة. نحن نعلم أننا سنضطر على الأرجح إلى التخلي عن الكرة في معظم أوقات المباراة، وعندما تلعب على مستوانا، فإننا نحصل على الكثير من الكرة، لذا ستكون مباراة كرة قدم لا نلمس فيها الكرة كثيرًا. من الصعب أن تبتلع كبرياءك وتقبل ذلك، لكن عليك أن تفعل ذلك لأن مستوى المنافسين عالٍ جدًا".
ماذا ينتظر مانشستر سيتي بعد ذلك؟
مانشستر سيتي سيواجه سالفورد ثم يعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبتعد السيتيزنز الآن بأربع نقاط فقط عن المتصدر أرسنال ويستضيف نيوكاسل في الجولة المقبلة، بينما يتوجه الغانرز إلى ولفرهامبتون المتعثر.
