الكشف عن: تشيلسي فشل في محاولة مفاجئة للتعاقد مع نجم توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية

انضم بيرغفال إلى توتنهام في عام 2024 فقط، لكنه وقع العام الماضي على تمديد لعقده طويل الأمد يستمر حتى عام 2031. وتحدث عن مدى استمتاعه بوقته في النادي.

وقال: "أنا متحمس للغاية وممتن للغاية لكل من ساعدني، وأنا متحمس لاستمرار هذه الرحلة". "إنه نادٍ ذو طموحات كبيرة، وأنا أستمتع حقًا بوجودي هنا واللعب لهذا النادي الرائع. لقد تعلمت الكثير. عند مجيئي إلى بلد جديد وثقافة جديدة، بالطبع كان لدي ديكي (ديجان كولوسيفسكي) الذي ساعدني كثيرًا في البداية، ولكن مع ذلك، العيش بمفردك، وإعداد الطعام وكل شيء... الأمر لا يقتصر على أن تكون لاعب كرة قدم تتدرب كل يوم، بل يشمل كل ما يحيط بذلك. عليك أن تعتني بالسيارة والمنزل أو الشقة... كل شيء حقًا، لذلك أعتقد أنني تطورت كثيرًا كشخص وكلاعب.

أعتقد أنني عملت بجد من أجل ذلك، وبمساعدة زملائي في الفريق والموظفين، تطورت كثيرًا هذا الموسم. إذا قارنت ذلك ببداية الموسم، فقد جئت من الدوري السويدي، وكان لدي الكثير لأتعلمه وكنت بحاجة إلى الاستقرار قليلاً، لكن أعتقد أنه في فترة عيد الميلاد وما قبلها، بدأت أحصل على مزيد من الوقت (على أرض الملعب) وبدأت أتطور وأتعلم أكثر بمساعدة زملائي في الفريق والموظفين".