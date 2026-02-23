Getty Images Sport
الكشف عن السبب: لماذا أعاقت التوقفات "اللا معقولة" فوز أرسنال الساحق على توتنهام في ديربي شمال لندن
أرسنال يسحق توتنهام في ديربي شمال لندن
أرسنال زاد من معاناة جاره توتنهام بفوزه الذي سيجلب تفاؤلاً جديداً بأن الغانرز يمكنهم إنهاء انتظارهم الطويل للتتويج بلقب بطولة إنجلترا مرة أخرى. سجل إيبيريشي إيزي وفيكتور جيوكيريس هدفين لكل منهما لصالح فريق ميكيل أرتيتا، حيث عاد الغانرز من هزيمة مخيبة للآمال أمام وولفز المتذيل في الجولة الماضية. هذه النتيجة تعني أن مدرب توتنهام المؤقت إيغور تودور تذوق طعم الهزيمة في أول مباراة له مع الفريق، وترك توتنهام في خطر الهبوط. توتنهام يتقدم بأربع نقاط فقط على منطقة الهبوط مع تبقي 11 مباراة على نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
التأخيرات تسبب الإحباط في توتنهام
لم تخلو مباراة الأحد من الحوادث، حيث كان مسؤولو المباراة في دائرة الضوء بعد أن توقفت المباراة مرتين بسبب مشاكل في التكنولوجيا. وفقًا لصحيفة ديلي ميل، كانت المشاكل بسبب "تداخل الترددات ومشاكل في المعدات". استمر التأخير الأول ست دقائق وشهد صراع الحكم المساعد بليك أنتروبوس مع تداخل الترددات. أدى هذا المشكل إلى عدم تمكن حكم المباراة ومساعديه من التواصل مع فريق VAR.
حدث التأخير الثاني في بداية الشوط الثاني، حيث واجه الحكم المساعد الآخر، إدي سمارت، مشكلة تقنية أخرى. ومن المقرر أن ترسل شركة هاوكاي، المزودة للتكنولوجيا، تقريرًا كاملاً إلى PGMOL حول المشاكل التي حدثت خلال المباراة.
"فوضى مطلقة" - انتقادات للتوقفات
أثارت عمليات التوقف انتقادات كثيرة من المشاهدين. وقال غاري نيفيل، المحلل في قناة سكاي سبورتس: "لا يمكن إيقاف المباراة لمدة دقيقتين لأن الحكم المساعد لا يستطيع التواصل مع الحكم الرئيسي. لقد لعبنا 100 عام بدون ذلك، لذا يمكننا اللعب هنا. الجمهور بأكمله ينتظر الآن بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات. هذا هراء مطلق. إنها واحدة من أهم مباريات الموسم، وبداية رائعة لها، وسريعة، والآن توقفت المباراة لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، وسيتعين على اللاعبين الإحماء مرة أخرى، وإعادة الضبط، إنها فوضى مطلقة".
كما شارك أرتاتا رأيه في الموقف: "في كل مرة نتأخر في الخروج من غرفة الملابس، نتلقى غرامات ضخمة، لذا قلت لهم، من سيتحمل هذه الغرامة لأنها ستكون ست أو سبع أو ثماني أو تسع دقائق، لذا سيتحمل أحدهم غرامة كبيرة. أنا متأكد من أن الجميع سينظر إلى Sky، وربما Sky إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإنجليزي الممتاز إلى Sky، لذا، نعم، لدينا واحدة في جعبتنا الآن."
نقطة تحول لأرسنال؟
قد يكون التأخير محبطًا لأرتاتا، لكن مدرب أرسنال كان سعيدًا بفوز فريقه ويشعر أن هذا الفوز قد يكون نقطة تحول في موسمهم.
وقال بعد المباراة: "أنا فخور جدًا وسعيد جدًا، ليس بسبب اليوم، ولكن بسبب ما حدث في الأيام الثلاثة الماضية لأننا قلنا: حسنًا، دعونا نحب اللاعبين عندما يكونون في أمس الحاجة إلى ذلك. ولكن أيضًا، في بعض الأحيان، نحن المدربين والموظفين نحتاج إلى بعض الحب أيضًا. نحتاج إلى أشخاص حولنا يتحلون بالإيجابية والحماس ويقفون إلى جانبنا عندما نحتاجهم. وكان من الرائع حقًا العمل معهم في الأيام القليلة الماضية.
"يبدو أننا أظهرنا ما نحن قادرون عليه، ولكن عليك أن تظهر ذلك مرارًا وتكرارًا، لأنه إذا كان عليك فقط تحليل ما تشعر به بعد كل مباراة، فهذا يعني أنك في رحلة متقلبة للغاية ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو. لذا، لقد أبلى الفريق بلاءً حسناً اليوم، وأعتقد أننا جميعًا فخورون جدًا بالطريقة التي فزنا بها في المباراة، وليس فقط بأدائنا، ونحن نعلم ما يعنيه ذلك لنا. سنواصل المسيرة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيستأنف أرسنال سعيه نحو اللقب يوم الأحد على أرضه أمام تشيلسي، بينما يتوجه منافسه مانشستر سيتي إلى ليدز يونايتد. في غضون ذلك، سيبحث تودور عن أول نقاط له كمدرب لتوتنهام في مباراة خارج أرضه أمام فولهام.
