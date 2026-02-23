الكشف عن السبب: لماذا أعاقت التوقفات "اللا معقولة" فوز أرسنال الساحق على توتنهام في ديربي شمال لندن

قد يكون التأخير محبطًا لأرتاتا، لكن مدرب أرسنال كان سعيدًا بفوز فريقه ويشعر أن هذا الفوز قد يكون نقطة تحول في موسمهم.

وقال بعد المباراة: "أنا فخور جدًا وسعيد جدًا، ليس بسبب اليوم، ولكن بسبب ما حدث في الأيام الثلاثة الماضية لأننا قلنا: حسنًا، دعونا نحب اللاعبين عندما يكونون في أمس الحاجة إلى ذلك. ولكن أيضًا، في بعض الأحيان، نحن المدربين والموظفين نحتاج إلى بعض الحب أيضًا. نحتاج إلى أشخاص حولنا يتحلون بالإيجابية والحماس ويقفون إلى جانبنا عندما نحتاجهم. وكان من الرائع حقًا العمل معهم في الأيام القليلة الماضية.

"يبدو أننا أظهرنا ما نحن قادرون عليه، ولكن عليك أن تظهر ذلك مرارًا وتكرارًا، لأنه إذا كان عليك فقط تحليل ما تشعر به بعد كل مباراة، فهذا يعني أنك في رحلة متقلبة للغاية ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو. لذا، لقد أبلى الفريق بلاءً حسناً اليوم، وأعتقد أننا جميعًا فخورون جدًا بالطريقة التي فزنا بها في المباراة، وليس فقط بأدائنا، ونحن نعلم ما يعنيه ذلك لنا. سنواصل المسيرة".