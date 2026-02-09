"القرار قد اتخذ بالفعل" - وكيل إندريك يؤكد خطط نجم ريال مدريد للمستقبل بعد انتهاء فترة إعارته إلى ليون

رد فريتاس على هذه الأحاديث وأوضحت أن إندريك سيعود إلى مدريد. وقال لـ Win Win: "تم إعارة إندريك إلى ليون لمدة ستة أشهر. وقد تم اتخاذ القرار بالفعل وسيعود إندريك إلى ريال مدريد في نهاية الموسم. لا يوجد أي غموض أو سر في هذا الأمر. الاتفاقية هي مجرد إعارة، دون خيار الشراء، لذا سيعود إندريك. ماذا سيحدث في الموسم المقبل؟ لا يمكنني التنبؤ بذلك، لكن يمكنني أن أقول لكم إن إندريك سيكون مرة أخرى لاعبًا في ريال مدريد في نهاية هذا الموسم".

تحدث وكيل اللاعب البرازيلي أيضًا عن الفترة التي قضاها في ريال مدريد، موضحًا سبب اعتقاده بأن إندريك وجد صعوبة في الحصول على فرصة للعب في سانتياغو برنابيو. وأضاف: "لم يواجه إندريك أي مشاكل في التكيف. سجل هدفًا في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، وأول مباراة له في الدوري، وأول مباراة له في الكأس. لم يلعب إندريك سوى بضع دقائق في ريال مدريد لأنه عندما وصل إلى النادي، وإذا نظرت إلى المهاجمين هناك، ستجد أن ثمانية من أفضل 10 لاعبين في العالم يلعبون في ريال مدريد. فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة FIFA The Best. مبابي، لاعب مذهل واستثنائي. جود بيلينغهام، لاعب رائع قادر على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. رودريغو، لاعب يقرر مصير العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا المهمة.

"من الطبيعي تمامًا أن يصل لاعب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا إلى نادٍ مثل هذا ويحصل على دقائق لعب محدودة. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن إندريك لم يبدأ الموسم مع بقية اللاعبين. لم يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية وكان مصابًا. في نادٍ مثل ريال مدريد، عندما تغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، من الطبيعي جدًا أن تواجه صعوبة في العودة للعب مرة أخرى".