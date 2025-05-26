بعد سحب نقاطه للنصر .. العروبة يحذف بيانه الثوري وحقيقة الانسحاب من مباراة "الجولة الأخيرة"

ساعات عصيبة في العروبة بعد هبوطه لدوري يلو..

عاش نادي العروبة، ساعات عصيبة، بعد إعلان مركز التحكيم الرياضي السعودي، عن سحب نقاط مباراته أمام النصر، في الجولة 23 من دوري روشن، على خلفية عدم أهلية مشاركة الحارس رافع الرويلي.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول القرار الصادر من قِبل مركز التحكيم الرياضي، بمنح النصر نقاط المباراة الثلاث، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ويصعد للمركز الثالث في جدول دوري روشن، بينما تقلص رصيد العروبة إلى 27 نقطة، ليهبط رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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