العراق ضد البحرين | أيمن حسين "ضحية التنمر" وندم الزمالك يتواصل على "ميمي" .. والأحمر لا يعرف إلا خليجي فقط!

يبدو أن المنتخب البحريني أصبح لا يعرف التألق سوى في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي"، التي حقق لقبها خلال شهر يناير 2024 متفوقًا على كل المنتخبات الخليجية.

الأحمر البحريني لم ينجح في تحقيق الانتصار خلال آخر 8 مواجهات ببطولة كأس العرب، ليضع اسمه ضمن قائمة أكثر المنتخبات تعرضًا للهزائم برصيد 12 هزيمة، في المركز الرابع بعد الأردن والكويت ولبنان.

الشيء الغريب أيضًا هو تألق صانع الألعاب محمد مرهون في بطولة خليجي 26 التي أقيمت بالكويت، وحصل على لقب أفضل لاعب في تلك البطولة، ولكن اليوم أمام العراق لم يظهر بالمستوى المطلوب.

ونفس الأمر بالنسبة للحارس إبراهيم لطف الله، الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى ببطولة خليجي 26، كان سببًا رئيسيًا في الخسارة أمام العراق، بعد الخطأ الفادح في الهدف الذي سجله أيمن حسين.

يبدو أن المنتخب البحريني أصبح لا يعرف إلا بطولة خليجي فقط، ولا يتألق إلا فيها، ولكن على صعيد التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أو بطولة كأس العرب 2025، لم يتمكن من تقديم نفس الوجه الذي ظهر عليه في خليجي 26.