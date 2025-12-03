العراق ضد البحرين | أيمن حسين "ضحية التنمر" وندم الزمالك يتواصل على "ميمي" .. والأحمر لا يعرف إلا خليجي فقط!

افتتح أيمن حسين أهداف المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني، وذلك بالدقيقة 10 من زمن المباراة، بعد عرضية وضعها برأسه في المرمى، وحاول إبراهيم لطف الله حارس الأحمر أن يتصدى لها لكنه وضعها في مرماه، ليتم احتسابه هدفًا ذاتيًا!
أيمن حسين تعرض لتنمر خلال الموسم الحالي، كما أنه يُلقب في العراق باسم "أبو طبر"..
خلال شهر يوليو الماضي، تعرض المهاجم العراقي أيمن حسين لحملة تنمر كبيرة من جانب جماهير ناديه السابق القوة الجوية، بسبب عودته إلى الدوري العراقي، من بوابة نادي الكرامة، منافس فريقه السابق، بمقابل مادي ضخم، وصل إلى مليار و250 مليون دينار عراقي "800 ألف دولار".
جماهير القوة الجوية فريقه السابق، قامت بحملة كبيرة، تنمروا فيها على أيمن حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر بعد المقاطع التي تُظهر إهداره للفرص السهلة للتسجيل، سواء مع منتخب بلاده أو فريقه السابق.
كما تعرض لانتقادات لاذعة، وتم اتهامه بالتخلي عن الوفاء لناديه السابق، وذلك من أجل المقابل المادي الكبير، مما جعله يفضل الانتقال لمنافس فريقه السابق بسبب الجانب المالي فقط.
وروى أيمن حسين قصة الاسم الذي لُقب به وهو "أبو طبر"، حيث كشف عن سبب إطلاق هذا الاسم عليه، حيث يعود ذلك إلى فترته مع نادي النفط بالدوري العراقي، حينما كان يلعب ضد نادي القوة الجوية.
ويؤكد أيمن حسين على أن ملعب نادي القوة الجوية يُسمى "القفص"، وبعدما سجل هدفًا أمامه رفقة النفط، احتفل بطريقة تكسير القفص، ولذلك أُطلق عليه هذا اللقب، والذي استمر معه حتى بعد انتقاله إلى القوة الجوية.