iraq vs bahrainGOAL ONLY
أحمد رفعت

العراق ضد البحرين | أيمن حسين "ضحية التنمر" وندم الزمالك يتواصل على "ميمي" .. والأحمر لا يعرف إلا خليجي فقط!

العراق ينتصر على البحرين في كأس العرب بمواجهة ساخنة

حقق المنتخب العراقي الانتصار على نظيره البحريني بهدفين لهدف، في الظهور الأول لهما ببطولة كأس العرب 2025، في مباراة كان يتسيدها أسود الرافدين في شوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تغير الوضع خاصة بعد خروج أيمن حسين ومهند علي "ميمي".

ولكن العديد من الأمور المهمة شهدتها تلك المواجهة التي علينا أن نتحدث عنها خلال السطور التالية..

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-CHN-BHRAFP

    منتخب البحرين.. لا يعرف إلا خليجي!

    يبدو أن المنتخب البحريني أصبح لا يعرف التألق سوى في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي"، التي حقق لقبها خلال شهر يناير 2024 متفوقًا على كل المنتخبات الخليجية.

    الأحمر البحريني لم ينجح في تحقيق الانتصار خلال آخر 8 مواجهات ببطولة كأس العرب، ليضع اسمه ضمن قائمة أكثر المنتخبات تعرضًا للهزائم برصيد 12 هزيمة، في المركز الرابع بعد الأردن والكويت ولبنان.

    الشيء الغريب أيضًا هو تألق صانع الألعاب محمد مرهون في بطولة خليجي 26 التي أقيمت بالكويت، وحصل على لقب أفضل لاعب في تلك البطولة، ولكن اليوم أمام العراق لم يظهر بالمستوى المطلوب.

    ونفس الأمر بالنسبة للحارس إبراهيم لطف الله، الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى ببطولة خليجي 26، كان سببًا رئيسيًا في الخسارة أمام العراق، بعد الخطأ الفادح في الهدف الذي سجله أيمن حسين.

    يبدو أن المنتخب البحريني أصبح لا يعرف إلا بطولة خليجي فقط، ولا يتألق إلا فيها، ولكن على صعيد التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أو بطولة كأس العرب 2025، لم يتمكن من تقديم نفس الوجه الذي ظهر عليه في خليجي 26.

    • إعلان
  • Iraq-Faces-UAE-In-BasraAFP

    العراق.. تطور مميز ويستحق كأس العالم

    المنتخب العراقي الذي حقق الفوز على نظيره البحريني، ينظر إلى الأمام دائمًا، حيث تضم قائمته المشاركة في كأس العرب العديد من عناصر الخبرة، بالإضافة إلى عناصر شابة، من أجل مواصلة بناء فريق قادر على تمثيل الأسود خلال السنوات المقبلة.

    وخلال السنوات الماضية، بدأ المنتخب العراقي التطور بشكل ملحوظ، حيث بدأ في استعادة هيبته على مستوى قارة آسيا بعد نتائجه المميزة.

    ناهيك عن المستوى الرائع الذي ظهر به المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني خاصة في الشوط الأول، وبغض النظر عن تراجع مستواه بعد خروج أهم عنصرين وهما أيمن حسين ومهند علي، إلا أنه يظل من أفضل المنتخبات في القارة الصفراء.

    أسود الرافدين هم ممثلو قارة آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث ينتظرهم مباراة واحدة أمام الفائز من سورينام أمام بوليفيا، وفي حالة الانتصار بها سيتأهلون إلى المونديال.

  • أيمن حسين .. تعرض للتنمر وقصة اسم "أبو طبر"

    افتتح أيمن حسين أهداف المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني، وذلك بالدقيقة 10 من زمن المباراة، بعد عرضية وضعها برأسه في المرمى، وحاول إبراهيم لطف الله حارس الأحمر أن يتصدى لها لكنه وضعها في مرماه، ليتم احتسابه هدفًا ذاتيًا!

    أيمن حسين تعرض لتنمر خلال الموسم الحالي، كما أنه يُلقب في العراق باسم "أبو طبر"..

    خلال شهر يوليو الماضي، تعرض المهاجم العراقي أيمن حسين لحملة تنمر كبيرة من جانب جماهير ناديه السابق القوة الجوية، بسبب عودته إلى الدوري العراقي، من بوابة نادي الكرامة، منافس فريقه السابق، بمقابل مادي ضخم، وصل إلى مليار و250 مليون دينار عراقي "800 ألف دولار".

    جماهير القوة الجوية فريقه السابق، قامت بحملة كبيرة، تنمروا فيها على أيمن حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر بعد المقاطع التي تُظهر إهداره للفرص السهلة للتسجيل، سواء مع منتخب بلاده أو فريقه السابق.

    كما تعرض لانتقادات لاذعة، وتم اتهامه بالتخلي عن الوفاء لناديه السابق، وذلك من أجل المقابل المادي الكبير، مما جعله يفضل الانتقال لمنافس فريقه السابق بسبب الجانب المالي فقط.

    وروى أيمن حسين قصة الاسم الذي لُقب به وهو "أبو طبر"، حيث كشف عن سبب إطلاق هذا الاسم عليه، حيث يعود ذلك إلى فترته مع نادي النفط بالدوري العراقي، حينما كان يلعب ضد نادي القوة الجوية.

    ويؤكد أيمن حسين على أن ملعب نادي القوة الجوية يُسمى "القفص"، وبعدما سجل هدفًا أمامه رفقة النفط، احتفل بطريقة تكسير القفص، ولذلك أُطلق عليه هذا اللقب، والذي استمر معه حتى بعد انتقاله إلى القوة الجوية.

  • Iraq-Faces-UAE-In-BasraAFP

    مهند علي.. الزمالك هو الخاسر الأكبر

    خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم العراقي مهند علي بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده مع نادي الشرطة العراقي، ولكن الصفقة لم تتم.

    الزمالك فضّل وقتها التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، الذي لم يقدم أي إضافة معه حتى الآن، حيث يظل على مقاعد البدلاء، في ظل تألق النجم التونسي سيف الدين الجزيري.

    وعلى النقيض تمامًا، يقدم مهند علي مستويات أكثر من رائعة سواء مع ناديه دبا الفجيرة بالدوري الإماراتي، أو حتى مع المنتخب العراقي.

    وخلال الموسم الحالي لعب مهند علي مع دبا الفجيرة 9 مباريات، سجل فيها 6 أهداف في مختلف البطولات، وعلى صعيد المنتخب يواصل تألقه بشكل لافت، ويحجز مكانًا له في التشكيل الأساسي لأسود الرافدين.

    وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بهدفه الحاسم في مرمى الإمارات بالملحق الآسيوي، كما أنه لعب دورًا كبيرًا في الفوز الأول بكأس العرب 2025 على حساب البحرين، بتسجيله لهدف ساهم في هذا الانتصار.

كأس العرب
البحرين crest
البحرين
البحرين
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
كأس العرب
السودان crest
السودان
السودان
العراق crest
العراق
العراق