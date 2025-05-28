"عاشق للعالمي" .. صورة قديمة تشعل حماس جمهور النصر للتعاقد مع مصعب الجوير من الهلال وهذا موقف اللاعب!

الجوير أحد أبرز المواهب السعودية الحالية..

بشكلٍ مفاجئ.. انتفض جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ للمطالبة بالتعاقد مع النجم الشاب مصعب الجوير، متوسط ميدان عملاق الرياض الآخر الهلال.

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الجوير البالغ من العمر 21 سنة، لعب في الفئات السنية لنادي الهلال؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في عمرٍ صغير، صيف 2021.

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لكن.. من يناير 2024 وحتى مايو 2025؛ لعب النجم السعودي الموهوب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ على سبيل الإعارة.

وانفجرت موهبة الجوير خلال الموسم الحالي تحديدًا؛ والذي سيطر فيه على جائزة "أفضل لاعب شاب"، طوال شهور مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.