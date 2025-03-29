القضية وصلت للشرطة! .. اتهام إرلينج هالاند بـ"الاعتداء" على تميمة مانشستر سيتي

أزمة جديدة تلاحق مانشستر سيتي ولكن!..

يبدو أن الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، سيكون في طي النسيان لنادي مانشستر سيتي ونجومه؛ وذلك بسبب كل ما حدثه فيه، من سوء نتائج وإصابات ومشاكل أخرى.

مانشستر سيتي الذي كان يقدم أفضل المستويات، في السنوات القليلة الماضية، تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا؛ خسر كل شيء تقريبًا، في الموسم الرياضي الحالي.

وخسر السيتزنس لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى توديعه بطولة دوري أبطال أوروبا؛ مع احتلاله "المركز الخامس" في الدوري الممتاز "البريميرليج".

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ولم يتبق أمام كتيبة جوارديولا في 2024-2025، سوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ على أمل عدم الخروج بـ"موسم صفري".