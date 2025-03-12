بعد اختفائه .. الشباب يرد رسميًا على الاتهامات الخطيرة ضد يانيك كاراسكو

كاراسكو أصبح لغزًا كبيرًا في الشارع السعودي..

أصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا، بواسطة متحدثه تركي الغامدي؛ للرد على أنباء تمرد النجم يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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كاراسكو انضم إلى الشباب في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد.

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وفي الموسم الحالي.. لم يشارك النجم البلجيكي سوى في 8 مباريات فقط؛ حيث يغيب عن الملاعب منذ شهر نوفمبر من عام 2024.

وعاد كاراسكو إلى تدريبات الشباب مؤخرًا، قبل أن يغيب مجددًا ويختفي تمامًا؛ وسط اتهامات بتمرد اللاعب، وعدم انضباطيته أو احترافيته.