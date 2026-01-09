لم يبصق على الحكم فقط .. عقوبة قاسية تنتظر مهاجم الشباب وتزيد أوجاعه قبل ديربي النصر!

وتلقى الشباب خسارة جديدة أمام مضيفه التعاون، بنتيجة (0-2)، في بريدة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقّع روجر مارتينيز على الهدف الأول للتعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 27، فيما أضاف أنجيلو فولجيني على ثاني أهداف الذئاب، بعد استقبال كرة عرضية من محمد الكويكبي، ليسددها بقوة في شباك مارسيلو جروهي، في الدقيقة 45+4.

وتلقى الشباب الخسارة الرابعة على التوالي، ليمنى بهزيمته السابعة في 13 مباراة، ويحلّ في المركز الخامس عشر، برصيد 8 نقاط، ليصبح على شفا دخول منطقة الهبوط، بينما رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف".