في الوقت الذي يعاني فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، من الغيابات وسوء النتائج، شهدت مباراته أمام التعاون، واقعة "مشينة"، ستجعل أحد لاعبي "الليث" في انتظار عقوبة تغيبه عن الملاعب لفترة طويلة، ماذا حدث؟
لم يبصق على الحكم فقط .. عقوبة قاسية تنتظر مهاجم الشباب وتزيد أوجاعه قبل ديربي النصر!
الشباب يسبح نحو تيار الهبوط
وتلقى الشباب خسارة جديدة أمام مضيفه التعاون، بنتيجة (0-2)، في بريدة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
ووقّع روجر مارتينيز على الهدف الأول للتعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 27، فيما أضاف أنجيلو فولجيني على ثاني أهداف الذئاب، بعد استقبال كرة عرضية من محمد الكويكبي، ليسددها بقوة في شباك مارسيلو جروهي، في الدقيقة 45+4.
وتلقى الشباب الخسارة الرابعة على التوالي، ليمنى بهزيمته السابعة في 13 مباراة، ويحلّ في المركز الخامس عشر، برصيد 8 نقاط، ليصبح على شفا دخول منطقة الهبوط، بينما رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف".
حركة مشينة من لاعب الشباب
وكان الشباب قد استكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد تلقي محمد الشويرخ، بطاقة حمراء مباشرة، إلا أن نهاية اللقاء، قد أسفرت عن طرد جديد للمهاجم عبد الله معتوق، بسبب ارتكابه واقعة مشينة تجاه الحكم ماجد الشمراني.
وعقب المباراة، رصد الناقل الرسمي، عبد الله معتوق، وهو يبصق على الحكم الذي أشهر لتوه بطاقة إنذار إليه، فيما توجه الشمراني للتأكد من تلك الواقعة، عبر تقنية الفيديو VAR، ليطالب باستدعاء معتوق مجددًا من غرفة الملابس، ويقوم بإشهار البطاقة الحمراء إليه.
العقوبة المتوقعة ضد مهاجم الشباب
من جانبه، وجّه الخبير التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، رسالة شديدة اللهجة تجاه عبد الله معتوق، والذي قال عنه "سنفتقده، لأنه سيتعرض لإيقاف طويل، بسلوك مشين وطرد مباشر".
وأوضح عثمان اللقطة، بأن معتوق قام بالتلويح للحكم وكذلك البصق عليه، فيما رد الشمراني بتوجيه الإنذار إليه في البداية، ثم الطرد المباشر بعد ذلك، دون إنذار آخر، ما يعني أن عقوبة مغلظة ستكون في انتظار مهاجم الشباب.
وعلى إثر ذلك، قال الإعلامي وليد الفراج، إن مثل هذه الحالات، تعني فرض عقوبة على اللاعب، بإيقاف يصل إلى "6" مباريات.
ليس البصق فحسب .. تصرف آخر من معتوق
وفي هذا السياق، كشف الناقد التحكيمي محمد فودة، عن واقعة جدلية أخرى، ارتكبها عبد الله معتوق، كان من شأنها أن تعرضه للطرد المباشر، قبل قيامه بالبصق على الحكم.
ونوّه فودة بأن معتوق توجه إلى الحكم، ووجه إليه إشارة بيده، تعبر عن النقود، ما يحمل اتهامًا بأن الحكم تقاضى أموالًا، للتأثير على سير المباراة، وهذا تصرف مشين آخر.
وكان المهاجم صاحب الـ22 عامًا، قد شارك في 11 مباراة مع الشباب، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، إلا أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، سواءً في دوري روشن أو كأس الملك.
كاراسكو يزيد معاناة الليوث!
وفي ظل توجه الشباب لإبرام العديد من الصفقات الشتوية، لانتشاله من دائرة الهبوط، بعد قرار الفيفا برفع إيقاف القيد عنه، جاءت تقارير عالمية لتمثل "ضربة قوية" لصفوف الليوث، خاصة في ظل غياب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق.
وذكر فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، بأن القائد البلجيكي يانيك كاراسكو، بات من المحتمل أن يغادر الشباب في يناير، وقد تم إبلاغ يوفنتوس بذلك الأمر، حيث يبحث العملاق الإيطالي عن جناح جديد، رغم أنه يستهدف فيديريكو كييزا، نجم ليفربول.
ما ينتظر الشباب
ومن المنتظر أن يخوض الشباب، اختبارًا صعبًا خلال منافساته في شهر يناير، حيث يحل ضيفًا على النصر، في ديربي الجولة السادسة عشرة.
وتأتي روزنامة الشباب خلال يناير 2026، على النحو التالي..
* 14 يناير: مباراة الشباب ضد نيوم، في الجولة 15.
* 17 يناير: مباراة النصر ضد الشباب، في الجولة 16.
* 20 يناير: مباراة الشباب ضد النجمة، في الجولة 17.
* 24 يناير: مباراة الخليج ضد الشباب، في الجولة 18.
* 29 يناير: مباراة الحزم ضد الشباب، في الجولة 19.
وكان الشباب قد تمكن من الوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يودع البطولة بعد السقوط أمام الاتحاد، حامل اللقب، بنتيجة (1-4).
ويخوض الشباب أيضًا، منافسات دوري أبطال الخليج، بموسم 2025-2026، حيث خاض أربع مواجهات، حقق خلالها 3 تعادلات وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.