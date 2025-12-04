Omar Al Somah Syria GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

بدأت بالسياسة ووصلت إلى واقعة الصلاة والقرار التربوي! .. كأس العرب يعيد إلينا "مسلسل مناكفات" عمر السومة مع منتخب سوريا

السومة وسوريا تاريخ من "المناكفات" التي أضرت الطرفين..

يقول الشاعر والأديب العربي أبو الطيب المتنبي "ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركهُ تجري الرّياح بما لا تشتهي السفنُ"؛ في إشارة إلى أن رغبات الإنسان وأمانيه قد لا تتحقق دائمًا، وسط تقلبات الحياة المستمرة.

وإذا نظرنا إلى مسيرة الأسطورة السورية عمر السومة، المهاجم التاريخي الأسبق لعملاق جدة الأهلي ونادي الحزم حاليًا، مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم؛ سنجد أنها أقل بكثير مما كان يتمناه اللاعب وعشاقه، وكذلك الاتحاد المحلي للعبة.

مسيرة السومة مع المنتخب السوري، شهدت تقلبات عديدة للغاية، منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا؛ أي على مدار أكثر من 13 سنة كاملة.

آخر حلقات مسيرة السومة المُتقلبة مع منتخب سوريا، حتى الآن على الأقل؛ كانت في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

منتخب سوريا الأول لكرة القدم يُشارك في بطولة كأس العرب 2025، ضمن منافسات "المجموعة الأولى"؛ التي تضم قطر - صاحبة الأرض والجمهور -، بالإضافة إلى تونس وفلسطين.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز حلقات مسلسل مسيرة السومة المُتقلبة مع منتخب سوريا؛ منذ بدايتها وحتى الوصول لأزمة كأس العرب 2025، مع تهديد اللاعب بالتعرض إلى "عقوبات تربوية".. 

    ابتعاد سياسي قبل عودة عمر السومة للمنتخب السوري بـ"صفقة تسوية"

    بداية مسلسل مسيرة الأسطورة السورية عمر السومة المُتقلبة مع منتخبه الوطني، كانت في عام 2012؛ عندما ابتعد اللاعب عن تمثيل بلاده بشكلٍ رسمي، لأسباب سياسية وقتها.

    ابتعاد السومة عن تمثيل منتخب سوريا الأول لكرة القدم، استمر لمدة 5 سنوات كاملة؛ تخللها فترة تألق كبير للغاية من اللاعب، مع عملاق جدة الأهلي.

    ومثّل السومة الفريق الأهلاوي، في الفترة من 2014 إلى 2022؛ حقق خلالها العديد من البطولات المُهمة، إلى جانب أنه أصبح "الهداف التاريخي" للعملاق الجدّاوي محليًا وقاريًا.

    المهم.. الأسطورة السورية عاد إلى منتخب بلاده عام 2017؛ وذلك بعد "صفقة تسوية" بقيادة فادي الدباس، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم آنذاك.

    وكان الهدف من إعادة السومة إلى المنتخب السوري؛ هو مشاركته في المباريات الحاسمة، للتأهُل إلى بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

    وبالفعل.. قدّم عمر السومة مستويات خيالية مع المنتخب السوري، في المباريات الأخيرة من التصفيات؛ قبل الهزيمة بصعوبة للغاية أمام أستراليا، في "الملحق الآسيوي".

    وخسرت سوريا (2-3) أمام أستراليا، في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب "الملحق"؛ حيث سجل السومة هدفي بلاده.

    عمر السومة يفجّر قضية "شارة قيادة" المنتخب السوري!

    لم يمر سوى عام ونصف تقريبًا على عودته إلى منتخب سوريا الأول لكرة القدم؛ إلا وكان الأسطورة عمر السومة، قد فجّر أزمة جديدة.

    هذه الأزمة تفجّرت بعد نهاية مشوار المنتخب السوري، في بطولة كأس آسيا 2019؛ التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، على أراضيها.

    وودع المنتخب السوري البطولة الآسيوية، من دور المجموعات؛ بعد التعادل مع فلسطين والخسارة من الأردن وأستراليا، ضمن منافسات "المجموعة الثانية".

    وحمل السومة "شارة قيادة" نسور قاسيون، في مباراتي فلسطين والأردن بالجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات؛ قبل أن يتنازل عنها في لقاء أستراليا الأخير، لمصلحة زميله وقتها أحمد الصالح.

    إلا أن المفاجأة كانت في خروج السومة أمام وسائل الإعلام، بعد توديع منتخب سوريا بطولة كأس أمم آسيا 2019؛ ليصرح بأن الصالح سبب أزمة داخل غرفة الملابس، لرغبته في حمل "شارة القيادة".

    وأكد السومة أن الأزمة التي أشعلها الصالح؛ أثرت على مستويات ونتائج المنتخب السوري في البطولة الآسيوية، وبالتالي الخروج من دور المجموعات.

    ومن ناحيته.. خرج الصالح ليُكذب عمر السومة علانية؛ حيث أكد أن الأخير هو من تنازل عن "شارة القيادة" طواعية قبل لقاء أستراليا، ليقوم المدير الفني الوطني وقتها فجر إبراهيم بمنحها إياه.

    وأدت هذه الأزمة إلى ابتعاد السومة لفترة عن المنتخب السوري؛ قبل العودة من جديد، في أواخر نفس العام "2019".

    أزمات عمر السومة من "المدرب الأجنبي لاتهام نجوم المنتخب السوري"

    وفي عام 2020.. عاد الأسطورة السورية عمر السومة للابتعاد عن منتخب بلاده من جديد؛ وذلك بعدما أشعل أزمتين في غاية الخطورة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اتهام السومة لزملائه في منتخب سوريا؛ باللعب لمصلحة أنفسهم فقط، في محاولة لكسب الشهرة.

    * ثانيًا: اعتراضه على تعاقد الاتحاد السوري مع المدير الفني التونسي نبيل معلول وقتها؛ حيث أعلن تفضيله المدرب الوطني لقيادة المنتخب، بدلًا من الاستعانة بأي اسم أجنبي.

    المهم أن الاتحاد السوري في الواقعتين؛ أصدر بيانات يؤكد فيها أن تصريحات السومة تُعبر عن رأيه الشخصي فقط، وأنه سيتم دراسة الأمر داخليًا.

    وشدد اتحاد الكرة المحلي على أن الأسطورة السورية لم يتواصل معه أبدًا، أو يحصل على إذنه؛ قبل إصدار مثل هذه التصريحات المثيرة للجدل.

    وعندما انتهت هذه الخلافات، وانضم عمر السومة إلى المنتخب الوطني مجددًا؛ كان اللاعب قد بدأ يُعاني على المستوى الفردي من تراجع المستوى، مع عديد الإصابات.

    هُنا.. تأرجحت مسيرة السومة، ما بين الغياب والانضمام إلى منتخب سوريا الأول؛ لأسباب فنية وطبية أيضًا.

    "واقعة الصلاة" في الصورة.. اعتزال عمر السومة الدولي ثم التراجع عن القرار!

    مطلع عام 2024.. تعرض الأسطورة عمر السومة لضربةٍ قوية في مسيرته الدولية؛ عندما أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم وقتها، استبعاده من قائمة نسور قاسيون في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

    دولة قطر استضافت بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي لُعِبت في يناير من عام 2024؛ بسبب عديد التغييرات في الأجندة الدولية، عقب أزمة تفشي "فيروس كورونا" في 2020.

    كوبر كان قد برر استبعاد السومة من قائمة كأس أمم آسيا، لأسبابٍ فنية؛ بينما خرج اللاعب وقتها في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس"، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل.

    بدايةً.. أعرب السومة عن حزنه الشديد مع الكثير من الغضب أيضًا؛ لعدم استدعائه إلى قائمة منتخب سوريا، في بطولة كأس أمم آسيا.

    وأكد السومة أنه لا يعرف سبب عدم استدعائه إلى المنتخب؛ قائلًا: "لم يقم أحد من الجهاز الفني أو الاتحاد المحلي، بالتواصل معي لإخباري عن سبب الاستبعاد.. كنتُ أستحق مُعاملة أكثر احترامًا".

    وكشف الأسطورة السورية عن أنه لا يوجد أي خلاف بينه وكوبر؛ إلا واقعة بسيطة حدثت أثناء مباراة منتخب بلاده ضد اليابان في تصفيات كأس العالم، خلال شهر نوفمبر من عام 2023.

    وعن ذلك يقول السومة: "كوبر أخبرني قبل المباراة، إنني سأشارك لمدة 45 دقيقة فقط؛ وهو الأمر الذي تقبلته تمامًا".

    وأضاف عمر السومة: "بعد استبدالي بين شوطي مباراة سوريا واليابان؛ تأخرت في العودة للجلوس على دكة البدلاء، بسبب أدائي للصلاة".

    وأشار السومة إلى أنه بعد العودة، أكمل متابعة المباراة من المنطقة المتواجدة أسفل رابطة المشجعين؛ ولكنه تفاجأ بوسائل الإعلام تتحدث عن غضب كوبر منه، وبعدها لم يتم استدعائه للبطولة الآسيوية.

    ونتيجة لكل ذلك.. أعلن السومة اعتزاله اللعب الدولي، وعدم ارتداء قميص المنتخب السوري الأول لكرة القدم، مرة أخرى.

  • كأس العرب 2025 تجدد أزمات عمر السومة مع المنتخب السوري

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. "هل انتهت علاقة الأسطورة السورية عمر السومة مع منتخب بلاده عند ما ذكرناه في السطور الماضية؟!".

    الإجابة هي "لا"، لم ينتهِ الامر أبدًا عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث أن السومة تراجع عن قرار اعتزاله الدولي وعاد لتمثيل المنتخب السوري مجددًا، وذلك بعد تدخل مباشر من نائب رئيس اتحاد الكرة المحلي آنذاك عبدالرحمن الخطيب.

    لكننا الآن أصبحنا أمام أزمة جديدة بين السومة والمنتخب السوري؛ وذلك على هامش بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    اسم السومة لم يظهر في قائمة المنتخب السوري، التي تُشارك في بطولة كأس العرب 2025؛ وسط غموض بشأن السبب الحقيقي، وراء هذا الأمر.

    ومنذ ساعاتٍ قليلة.. خرج عماد الأميري، المتحدث الرسمي للاتحاد السوري لكرة القدم في تصريحات حصرية مع موقع "365Scores"؛ ليتناول قضية غياب السومة، عن بطولة كأس العرب.

    الأميري كشف عن أن الاتحاد السوري وجّه دعوة إلى السومة، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025؛ خاصة مع توقف مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث ينشط اللاعب حاليًا في صفوف نادي الحزم.

    وأوضح الأميري أن السومة تجاهل الرد على دعوة الاتحاد السوري؛ وسط اتجاه لاتخاذ قرار "تربوي" ضد اللاعب، باستبعاده من المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

    ورغم ذلك.. لم يذكر الأميري سبب عدم رغبة السومة في اللعب مع سوريا، في بطولة كأس العرب؛ مع تردد بعض الأقاويل بخصوص خلاف اللاعب مع مدير المنتخب رغدان شحادة، واشتراطه رحيله من منصبه.

    ويبقى علينا الآن انتظار الأيام القادمة؛ لنرى هل ستكون هُناك حلقة جديدة من مسلسل السومة والمنتخب السوري، أم انتهى الأمر عند بطولة كأس العرب "فيفا 2025".