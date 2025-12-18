السوبر الإيطالي | "لا يؤدون عملهم بشكل جيد" .. نجم ميلان يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة من نابولي

فتح النجم الفرنسي أدريان رابيو، متوسط ميدان فريق ميلان الأول لكرة القدم، النار على التحكيم الإيطالي؛ بعد الخسارة ضد نابولي، مساء يوم الخميس.

السوبر الإيطالي مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية

ميلان خسر (0-2) أمام فريق نابولي الأول لكرة القدم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وبهذه النتيجة.. خسر ميلان اللقب الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ بينما ينتظر نابولي في النهائي، الفائز من مباراة إنتر وبولونيا.