Lelio Donato و أحمد فرهود

السوبر الإيطالي | "لا يؤدون عملهم بشكل جيد" .. نجم ميلان يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة من نابولي

ماذا قال أدريان رابيو بعد خسارة ميلان من نابولي؟!..

فتح النجم الفرنسي أدريان رابيو، متوسط ميدان فريق ميلان الأول لكرة القدم، النار على التحكيم الإيطالي؛ بعد الخسارة ضد نابولي، مساء يوم الخميس.

ميلان خسر (0-2) أمام فريق نابولي الأول لكرة القدم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وبهذه النتيجة.. خسر ميلان اللقب الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي، مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ بينما ينتظر نابولي في النهائي، الفائز من مباراة إنتر وبولونيا.

    أدريان رابيو يدافع عن نفسه بعد مطالبات طرده!

    في البداية.. دافع متوسط الميدان الفرنسي لنادي ميلان أدريان رابيو عن نفسه؛ وذلك بعد اللقطة التي طالب فيها نجوم فريق نابولي الأول لكرة القدم، بإشهار الكارت الأحمر في وجهه.

    وطالب نجوم نابولي بـ"طرد" رابيو، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ بعد تدخله على زميلهم الإيطالي ماتيو بوليتانو، جناح الفريق الأول.

    وهُنا.. قال رابيو في تصريحات مع قناة "Mediaset": "لا شيء يمكن أن أتحدث عنه بشأن هذه اللقطة.. اللعبة لم تكن تستحق بطاقة حمراء".

    ولم يكتفِ متوسط الميدان الفرنسي بذلك؛ بل اعتبر أن الحكم لوكا زوفرلي كان من الممكن أن يتصرف بشكلٍ أفضل ضد نجوم نابولي، طوال مجريات المباراة.

    أدريان رابيو يفتح النار على التحكيم الإيطالي

    واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر النجم الفرنسي أدريان رابيو، متوسط ميدان فريق ميلان الأول لكرة القدم، أن التعامل السيئ من حكم المواجهة ضد نادي نابولي، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي 2025-2026؛ ليس إلا استكمالًا لما يحدث في الملاعب الإيطالية، طوال الموسم.

    وعن ذلك يقول رابيو: "لا أتحدث فقط عن ميلان؛ بل أُشاهد المباريات الأخرى أيضًا في إيطاليا.. ويؤسفني أن أؤكد بأن الحكام، لا يؤدون عملهم بشكلٍ جيد في الوقت الحالي".

    ورغم ذلك.. رفض النجم الفرنسي أن يحمل طاقم التحكيم، المسؤولية كاملة في الهزيمة ضد نابولي؛ مشددًا على أن ميلان كان يستطيع تقديم مستوى أفضل، من أجل تحقيق الفوز.

    أدريان رابيو يكشف عن مشكلة ميلان الحقيقية!

    وعلى جانب آخر.. لم يوافق النجم الفرنسي أدريان رابيو، متوسط ميدان نادي ميلان، على الأحاديث التي تتردد؛ بشأن أن النتائج السيئة مؤخرًا، تعود إلى نقص الجودة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وأشار رابيو إلى أن كل ما يحتاجه ميلان الآن؛ هو استعادة التماسك والصلابة، اللتين فقدهما الفريق الأول، في المباريات الأخيرة.

    واعترف النجم الفرنسي أن ميلان أصبح يهدر الكثير من الفرص، مع هشاشة دفاعية واضحة؛ ما جعله يُعاني كثيرًا، بدرجة تحتاج إلى بذل اللاعبين جهدًا أكبر.

    وأنهى رابيو تصريحاته؛ بالقول: "نحن محبطون لأننا كنا نستطيع الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي؛ لكن علينا أن نبقى هادئين، خاصة أننا مازلنا في المنافسة على لقب الدوري المحلي".

    مشوار ميلان في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق ميلان الأول لكرة القدم ودع منافسات كأس إيطاليا، من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (0-1) أمام نادي لاتسيو.

    وبعد هذه الصدمة.. تلقى ميلان صفعة جديدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بخسارة كأس السوبر الإيطالي؛ بعد الهزيمة (0-2) أمام نادي نابولي، في نصف النهائي.

    أما في الدوري الإيطالي.. خسر ميلان صدارته لجدول الترتيب؛ حيث تراجع في الجولات الأخيرة إلى "المركز الثاني"، برصيد 32 نقطة.

    وجمع ميلان نقاطه الـ32 في الدوري الإيطالي، من 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة؛ على بُعد نقطة من إنتر، صاحب الصدارة.

