السعودية متورطة وهناك من نكب نفسه .. كأس إفريقيا تفضح "نجوم العالم" في دوري روشن!

أسباب تواضع مستوى محترفي السعودية في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023..

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كل من يضيق به حال منتخب بلاده ذرعًا يبحث عن السعودية، ويوجه سهام انتقاده لها، نعم! فهي الشماعة الأسهل، كما تصور أوروبا للعالم!

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"هذا ما حصدناه من انتقالكم للسعودية!" جملة ترددت علينا كثيرًا طوال مشوار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، إبان مباريات كوت ديفوار، السنغال والجزائر؛ حيث ينشط نجوم الهلال، النصر والأهلي.

المثير في الأمر أن محاربي الصحراء ودعوا البطولة من دور المجموعات، وأسود التيرانجا خرجوا من دور الـ16، والأفيال وحدهم هم من يواصلون مشوارهم وتأهلوا لنصف النهائي، لكن بعد تأهل بشق الأنفس من دور المجموعات، وهو ما ساهم في ازدياد حدة الانتقادات.

لكن بعيدًا عن الفئة المعارضة والفئة المؤيدة، هل حقًا السعودية متورطة في تراجع مستوى كل هؤلاء النجوم؟!

في السطور التالية نحلل حالة بعض من وجهت لهم تلك الانتقادات من محترفي السعودية..