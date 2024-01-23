"السعودية دمرته وسيلعب حتى الوفاة" .. ردود الفعل حول رياض محرز أمام موريتانيا

سقوط مدوي للجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا

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في مفاجأة هي الأكبر بالنسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا.. تلقى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، الخسارة أمام نظيره الموريتاني، بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وبهذه النتيجة.. ودع الجزائريون، بقيادة ساحر النادي الأهلي السعودي رياض محرز، البطولة الإفريقية؛ باحتلال المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين فقط.

محرز بدأ المباراة أمام منتخب المرابطين على "دكة البدلاء" بشكل مفاجئ؛ قبل أن يضطر المدير الفني جمال بلماضي، للدفع به في مطلع الشوط الثاني؛ بسبب التأخر في النتيجة (0-1).

بدء ساحر الأهلي المبارة من "دكة البدلاء"؛ يأتي بسبب المستويات السيئة التي قدمها في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

لكن.. أداء رياض محرز لم يتغير أمام موريتانيا؛ حيث واصل مستوياته السيئة، ولم يحدث أي تأثير كما لم يساعد بلاده في تفادي الانتكاسة الكبرى، بعد دخوله إلى أرضية الملعب.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، ردود أفعال الجماهير الرياضية، على جلوس محرز على "الدكة" في الشوط الأول، ومستواه في النصف الثاني من مواجهة موريتانيا..