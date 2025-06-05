"رينارد يقدم هدية إلى إنزاجي ويا ليتك نفذت نصيحة محرز يا مجرشي" .. معجزة المنتخب السعودي ضد أستراليا محكوم عليها بالفشل رغم ثنائية البحرين

السعودية تنجز مهمة البحرين بنجاح؛ ولكن..

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم نصف المهمة؛ بضمان مقعده رسميًا في "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، على الأقل.

وفاز الأخضر السعودي (2-0) على نظيره البحريني، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثنائية السعودية في شباك البحرين - صاحبة الأرض -؛ جاءت عن طريق النجم الشاب مصعب الجوير في الدقيقة 16، والجناح عبدالرحمن العبود في الدقيقة 78.

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وبهذه النتيجة.. وصل منتخب السعودية إلى النقطة 13 في "المركز الثالث"؛ وبفارق 3 نقاط عن نظيره الأسترالي "الوصيف"، و7 نقاط عن اليابان "المتصدرة".

وتأهل المنتخب الياباني بـ"شكلٍ مباشر" إلى كأس العالم 2026؛ بينما تتنافس السعودية وأستراليا على "البطاقة الثانية"، من المجموعة الثالثة.

ويحتاج المنتخب السعودي الآن؛ للفوز بفارق 5 أهداف على أستراليا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المونديالية؛ من أجل حجز بطاقة "التأهل المباشر"، دون الحاجة إلى خوض "الملحق".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السعودية الصعب على البحرين، مساء اليوم الخميس..