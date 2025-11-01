أبدى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، ثقته في أن المدافع دايوت أوبامكانو سيجدد عقده مع النادي الألماني الحائز على الرقم القياسي، والذي ينتهي في الصيف المقبل. وتستمر المفاوضات مع اللاعب الفرنسي منذ أشهر.
"هذا عملي".. ماكس إيبرل "واثق" من مصير أوباميكانو مع بايرن ميونخ!
ماذا قال ماكس إيبرل؟
قبل مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني، والتي حسمها رجال المدرب فينسنت كومباني بثلاثية نظيفة، أشاد إيبرل بقدرات أوباميكانو عبر "سكاي": "أوبا تطور ليصبح واحداً من أفضل قلوب الدفاع في العالم. سنفعل كل شيء في العالم لضمان بقائه".
"لديه خيارات أخرى.. ولكن"
وأضاف المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن قلب الدفاع كلاعب حر في الصيف المقبل سيكون بالطبع مثيراً للاهتمام للأندية الأخرى: "أوبا لديه أيضاً خيارات أخرى، لكن يجب علينا أن ننجح في إتمام الأمر. هذا عملي".
هل تعلم؟
نجح إيبرل في الموسم الماضي في حسم تمديد عقود لاعبين من بينهم ألفونسو ديفيس، ويوشوا كيميش، وجمال موسيالا. ولكن مع لاعبين اثنين، ثبت أن تصريحاته المتفائلة كانت سابقة لأوانها. هكذا قال إيبرل في يناير عن توماس مولر: "إذا قال إنه يرغب في الاستمرار، فسننظر في أعين بعضنا البعض، ثم سننظر إلى قائمة الفريق، وبعدها ستستمر الأمور".
ولكن بعد بضعة أشهر، أُعلن أن مولر لم يُعرض عليه عقد جديد في ميونخ.
وبخصوص ليروي ساني، الذي انتهى عقده أيضًا في الصيف، كان إيبرل قد أعلن: "نحن في محادثات جيدة، نحن في محادثات مثمرة، لكن التوقيع لا يزال مفقوداً". هذا التوقيع وضعه ساني أخيراً على عقد جديد - ولكن مع جلطة سراي إسطنبول.