أراد الحرية للاعبيه فأصبح مدربًا عشوائيًا! .. الخلود يحرج سيموني إنزاجي ونجم الهلال يعطي سببًا آخر للاستغناء عنه

"الأرض تتزلزل تحت أقدام النصر"!.. هذا الأمر أصبح حقيقة واقعية الآن؛ وذلك بعد فوز فريق الهلال الأول لكرة القدم الصعب، على نادي الخلود.

الهلال فاز (3-1) على الخلود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدّم الهلال أولًا، عن طريق نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقيقة 45 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعدل الخلود النتيجة بواسطه الأرجنتيني راميرو إنريكي، في الدقيقة 45+5.

وظل التعادل مسيطرًا على نتيجة المباراة؛ حتى أحزر الظهير الفرنسي الطائر تيو هيرنانديز "ثنائية" للزعيم، في الدقيقتين 61 و84.

وبهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 29، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ على بُعد نقطتين فقط من فريق النصر الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

اقتراب الهلال من الفريق النصراوي؛ جاء بعد أن تعثر الأخير بالتعادل (2-2) مع نادي الاتفاق، في نفس الجولة.

ومن ناحيته.. تجمد فريق الخلود الأول لكرة القدم عند النقطة التاسعة، في "المركز الثالث عشر" بجدول ترتيب الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الصعب على الخلود، مساء اليوم الأربعاء..