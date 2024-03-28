"من الحرائق وحرب السنافر إلى أزمة التأجيل" .. معارك الهلال والأهلي مسلسل بلا نهاية

العلاقة بين الهلال والأهلي متوترة للغاية..

SHAHID

"ساعدونا نحن في مهمة وطنية".. هكذا ناشد عملاق الرياض الهلال ورئيسه فهد بن نافل، لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية.

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نادي الهلال يحل ضيفًا على الأهلي، في التاسع عشر من أبريل القادم، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

هذه المباراة؛ تتداخل بين مواجهتي الزعيم الهلالي أمام نادي العين الإماراتي، في ذهاب وإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.

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لذلك.. طلب مسؤولو الهلال، تأجيل المواجهة المرتقبة أمام قلعة الراقي إلى وقتٍ لاحق؛ خاصة أن الفترة القادمة ستشهد عديد المباريات الحاسمة للفريق الأزرق، في الدوري والسوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين أيضًا.

لكن.. الأهلي رفض طلب نادي الهلال، رافعًا شعار "مصلحتي أولًا"؛ حيث قال رئيس مجلس إدارته خالد العيسى: "لن نوافق على أي طلب ضد مصلحتنا".

تصريحات العيسى، أشعلت حربًا بين جماهير الناديين؛ حيث اعتبر الهلاليون أن هذا الأمر؛ ليس إلا حلقة جديدة من عداء الأهلي ضد فريقهم، عبر التاريخ.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL" من ناحيتها، أبرز المواقف العدائية والمناوشات الجماهيرية بين الهلال والأهلي..