"عرفنا التعصب من الأهلي والزمالك" .. إعلامي يفاجئ الجماهير المصرية ويكشف "أزمة" السعوديين!

وخلال تصريحات عبر برنامج "نادينا" أكد الجديع على أن الإعلاميين الهلاليين تعاملوا بشكل رائع بعد تصريحات الحارس نواف العقيدي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان.

وكان العقيدي قد رد بقوة على صحفي عماني قال له أن المملكة تصرف المليارات من أجل التطوير وهذا لم يحدث، ليرد حارس الأخضر: "ننفق ملياراتنا كما نشاء، ونحن ندعم قيادتنا في كل شيء، وهناك رؤية واضحة في تطور الرياضة السعودية".

وقال الجديع: "المغرد الذي يمتلك متابعين أصبح الآن يمارس دور الإعلامي، وفي قضية نواف العقيدي، ولم أجد إعلامي هلالي هاجمه، بل بالعكس الكثير من الإعلاميين الهلاليين أنصفوه بعد تصريحاته بالمؤتمر الصحفي ".

وعن الانتقادات التي توجه بشكل دائم إلى بعض اللاعبين بأعينهم مثل سالم الدوسري قال: "ما وصلنا له اليوم أمر مؤسف، ولكن هذا على مدار سنوات وعقود ساهم فيها المسؤولين بقراراتهم، والقضية تحتاج إلى وعي وتعليم للجماهير، وعلى الإعلام التقليدي أن يعمل على هذا الأمر".