أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف المنتخبات النهائي لعام 2025، حيث حافظت إسبانيا على المرتبة الأولى، بينما عادت البرازيل إلى المراكز الخمسة الأولى، وعلى صعيد العرب تراجعت السعودية مركزين وحافظت المغرب على صدارة المنتخبات العربية.
تقدم المغرب وتراجع السعودية .. إسبانيا تحتفظ بصدارة تصنيف فيفا بعد مباريات نوفمبر الدولية
- Getty Images Sport
المنتخب الأمريكي لكرة القدم، العملاق الجديد في كونكاكاف
أنهى منتخب الولايات المتحدة بقيادة ماوريتسيو بوتشيتينو العام بشكل مثير للإعجاب. فوزان متتاليان - 2-1 على باراجواي و5-1 على أوروجواي - رفعوا رصيد الأمريكيين إلى 1681.88 نقطة ووضعوهم في المركز 14 في تصنيف الفيفا العالمي. وقد دفعهم الصعود بمقدار مرتبتين إلى تجاوز شركائهم في استضافة كأس العالم 2026: فقد تراجعت المكسيك إلى المركز 15 بعد تعادل وخسارة، بينما استقرت كندا في المركز 27.
- Getty Images Sport
تباين الحظوظ مع المكسيك
بالنسبة لبوتشيتينو، اختتمت فترة الانتقالات في نوفمبر نصف عام قوي تميز بخمس مباريات دون هزيمة، منها أربع انتصارات وتعادل واحد فقط. في المقابل، عانت المكسيك من مسار معاكس. أنهى فريق خافيير أجيري فترة مضطربة بست مباريات متتالية دون فوز - كان آخر فوز له في نهائي كأس الذهب ضد الولايات المتحدة - وتسبب هذا التراجع في خسارته الصدارة الإقليمية. ستنهي الولايات المتحدة عام 2025 كأعلى فريق في ترتيب الكونكاكاف.
- Getty Images Sport
إسبانيا تظل في الصدارة
في صدارة الترتيب العالمي، لا تزال إسبانيا في المركز الأول، تليها مباشرةً الأرجنتين وفرنسا، بطلتا كأس العالم. وعادت البرازيل إلى المراكز الخمسة الأولى، متجاوزةً البرتغال وهولندا، بينما خرجت إيطاليا من المراكز العشرة الأولى بعد خسارتها المكلفة 4-1 على أرضها أمام النرويج.
المغرب تتقدم والسعودية تتراجع
حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات العربية والإفريقية في تصنيف فيفا، وقد عززها بالتقدم إلى المركز الـ11 بدلًا من الـ12، فيما تراجع المنتخب السعودي مركزين ليُصبح في المركز الـ60.
وجاء المنتخب المصري في المركز الـ34 بعد تراجعه لمركزين، وهو ما يُبقيه ثانيًا في ترتيب المنتخبات العربية، فيما حافظت الجزائر على المركز الـ35 وتقدمت تونس 3 مراكز لتُصبح في المرتبة الـ40.
وحقق المنتخب اليمني قفزة كبيرة بالتقدم 4 مراكز كاملة، ليحتل المرتبة الـ148، فيما حلّت قطر في المركز الـ51، وتراجع العراق مركزًا واحدًا إلى المركز الـ58.
- AFP
كيف تترجم التصنيفات إلى نجاح...
المنتخبات الوطنية التي أنهت العام في المرتبة الأولى في تصنيف الفيفا في القرن الحادي والعشرين:
7× إسبانيا (2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2025)
6× البرازيل (2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2022)
5 مرات بلجيكا (2015، 2018، 2019، 2020، 2021)
4 مرات الأرجنتين (2007، 2016، 2023، 2024)
2× ألمانيا (2014، 2017)
1× فرنسا (2001)