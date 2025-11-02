"هذا ما لا يجب نسيانه".. كومباني يكشف سر "المداورة" الضخمة في بايرن ميونخ قبل موقعة باريس!

مقارنة بالنجاح في مباراة الكأس في كولونيا (4-1)، أجرى المدرب البلجيكي تغييرًا على تشكيلته الأساسية في سبعة مراكز.

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه التغييرات كثيرة جدًا، دافع كومباني عن نفسه قائلاً: "ما لا يجب نسيانه بخصوص التغييرات هو: أن جميع اللاعبين قد لعبوا. لا يوجد لاعب واحد في الفريق لم يكن في التشكيلة الأساسية خلال الأيام السبعة الماضية. باستثناء لينارت كارل - لكنه سجل هدفين. هذا ما لا يجب نسيانه".

إلى جانب الشاب كارل، انضم أيضًا مين جاي كيم، رافائيل جيريرو، توم بيشوف، ليون جوريتسكا، ونيكولاس جاكسون حديثًا إلى الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، عاد الحارس الأساسي مانويل نوير، الذي غاب عن مباراة كأس ألمانيا بسبب الإيقاف، إلى حراسة المرمى بدلاً من يوناس أوربيج.

بجانب حارس المرمى، اضطر أيضًا جوسيب ستانيسيتش، دايوت أوباميكانو، ألكسندر بافلوفيتش، بالإضافة إلى النجوم الهجوميين الكبار لويس دياز، مايكل أوليز، وهاري كين، للجلوس على دكة البدلاء في البداية. بلغت القيمة السوقية للاعبين البدلاء عند بدء المباراة 455 مليون يورو.