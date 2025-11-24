رغم مرور أربع سنوات على واقعة هبوط الأهلي التاريخي لدوري يلو للدرجة الأولى إلا أن كواليس تلك الفترة لا تزال تنكشف، حيث خرج عبدالله بترجي؛ رئيس قلعة الكؤوس الأسبق، لتوجيه الاتهامات لوزارة الرياضة.
"يجب ألا تمر مرور الكرام" .. رئيس الأهلي السابق يتهم وزارة الرياضة بالتسبب في الهبوط لدوري يلو
ما القصة؟
في نهاية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022، هبط الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو للدرجة الأولى في عهد الرئيس ماجد النفيعي.
الراقي اختتم الموسم وقتها محتلًا المركز الـ15 (قبل الأخير) في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في ستة لقاءات، وتعادل في 14، فيما خسر عشر مباريات، ما أدى لهبوطه.
هذا رغم أن الفريق كان أمامه فرصة للهروب من الهبوط في آخر جولتين من الموسم ذاته، لكنه تلقى الهزيمة في الجولة قبل الأخيرة أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في جدة.
الفرصة كانت قائمة للهروب من الهبوط في الجولة الأخيرة، خلال مواجهة الشباب، لكن بشرط تحقيق الفوز، لكن المفاجأة أن الأهلي خرج بالتعادل السلبي دون أهداف!
بترجي عن مواجهة الشباب
ملف تلك الفترة، فتحه عبدالله بترجي خلال ظهوره عبر بودكاست "الأول"، مؤكدًا أن لاعبي نادي الشباب لم يكونوا يريدون هبوط الأهلي، إنما المشكلة كانت في روح لاعبي الراقي أنفسهم، ملمحًا لوضع غير طبيعي خلف الكواليس بالنادي.
وقال بترجي: "لم أتوقع أن نخسر مواجهة الرائد في جدة، كنت محروقًا، وقتها كنت على قناعة أنه لا يمكن أن يهبط الأهلي وسنفعلها أمام الشباب، كنا في حاجة فقط لاجتماع مع اللاعبين لنسألهم كيف ننتصر أمام الشباب؟، الشباب لم يكن يريد الفوز في المباراة، لم يكن يريد هبوط الأهلي".
وأضاف: "ما اكتشفته أن لاعبي الأهلي دخلوا المباراة غير مدركين أن مواجهة الشباب ستهد كيان عمره 85 سنة".
رئيس الأهلي الأسبق اختتم في هذا الشأن: "مشروع الصندوق بعد هبوط الأهلي قرر تأخير خططه حتى عودته لدوري روشن، هذه حقيقة، القلعة لا يمكن أن تقام على ثلاثة أركان فقط (يقصد الهلال، النصر والاتحاد)، هذه وجهة نظري حتى وإن أغضبت أحد".
اتهامات بترجي لوزارة الرياضة
لم يكتف عبدالله بترجي بذلك، بل زاد مؤكدًا تورط وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في هبوط الأهلي، موضحًا أنه أبى التدخل كما فعل في الاتحاد والنصر على سبيل المثال.
وواصل بترجي: "الأهلي لم يكن ليهبط حتى لو لعب بفريق الشباب، لقد هبط بفعل فاعل، بسبب طريقة التعامل مع النادي من قِبل وزارة الرياضة وسوء الإدارة".
واستطرد: "ما أقوله عن دور وزارة الرياضة يأتي قياسًا على ما حدث للاتحاد، حيث كان سيهبط قبل هبوط الأهلي بموسمين، والجميع شاهد الفوارق في التعامل بين الناديين.
"الاتحاد في عام 2018 تلقى الهزيمة في 13 مباراة، فاستقال نواف المقيرن (رئيسه)، وكانت الجولة الأخيرة أمام الرائد، والجميع يعرف ما حدث بعد ذلك، حتى أن الجمهور كان يستنجد بوزارة الرياضة لانتشاله. النصر كذلك وقع في عدة مشاكل في عهد صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي، رغم أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي كما يحدث في كل الأندية، لكن فجأة صدر قرار إقالة إدارة السويكت. أما في الأهلي كانوا يقولون (لابد من عقد الجمعية العمومية)، هذا والفريق على وشك الهبوط!".
"تصريحات بترجي يجب ألا تمر مرور الكرام"
تعليقًا على اتهامات عبدالله بترجي لوزارة الرياضة، طالب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن القرني بضرورة التحقيق في تصريحاته، مستغربًا تحميل الوزارة كل ما حدث في الراقي، وموضحًا الفارق بين ما كان يحدث في الاتحاد وقلعة الكؤوس..
القرني كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يقول عبدالله بترجي رئيس الأهلي السابق في حوارة مع الزميل طارق النوفل (أنّ وزارة الرياضة هي السبب في هبوط الفريق وهذا اتهام خطير وذلك عندما أبقت إدارة الاهلي ( المنتخبة ) والتي ساهمت بالسوء الاداري كما ذكر في هبوط الفريق واستشهد بما حدث في الاتحاد والنصر من استقالة المقيرن والسويكت وتكليف ادارتين اكملت بقية الموسم وهذه ادانة من حيث لايعلم فالوضع سواءً في الاتحاد أو في النصر مختلف تماماً..
"بالنسبة للاتحاد ترجل الأستاذ نواف المقيرن باختياره وقناعته وترك المهمة للؤي ناظر لاتمام عملية الانقاذ ، أما الأستاذ ماجد النفيعي فتشبث بالمهمة والنظام ينص على أن الجمعية العمومية في الأهلي هي من يجب أن تتدخل للتصويت لنزع الثقة من ادارته وتكليف ادارة إنقاذ مؤقتة حسب النظام إذا رأت أنها لا تستحق الاستمرار وهذا مالم يحدث!!".
عبدالرحمن القرني اختتم: "كيف يأتي بترجي اليوم لخلط الأوراق وتوجيه الاتهامات يمنةً ويسرةً والتي يجب أن لا تمرّ مرور الكرام؟!!".
كيف عاد الأهلي من دوري يلو؟
في موسم 2022-2023 الذي شهد مشاركة الراقي في دوري يلو لأول مرة، اختتمه الأهلي متوجًا باللقب بعدما حصد 72 نقطة، منتصرًا في 21 لقاء، وتعادل في تسع، وخسر أربع مباريات أخرى.
وفي أول موسم بعد العودة لدوري روشن للمحترفين (2023-2024)، نجح في التأهل للنخبة الآسيوية تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، قبل تحقيق اللقب القاري الموسم الماضي 2024-2025 لأول مرة في تاريخ النادي.