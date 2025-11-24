"يجب ألا تمر مرور الكرام" .. رئيس الأهلي السابق يتهم وزارة الرياضة بالتسبب في الهبوط لدوري يلو

في نهاية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022، هبط الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو للدرجة الأولى في عهد الرئيس ماجد النفيعي.

الراقي اختتم الموسم وقتها محتلًا المركز الـ15 (قبل الأخير) في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في ستة لقاءات، وتعادل في 14، فيما خسر عشر مباريات، ما أدى لهبوطه.

هذا رغم أن الفريق كان أمامه فرصة للهروب من الهبوط في آخر جولتين من الموسم ذاته، لكنه تلقى الهزيمة في الجولة قبل الأخيرة أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في جدة.

الفرصة كانت قائمة للهروب من الهبوط في الجولة الأخيرة، خلال مواجهة الشباب، لكن بشرط تحقيق الفوز، لكن المفاجأة أن الأهلي خرج بالتعادل السلبي دون أهداف!