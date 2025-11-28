مستغلًا ليلة الكأس السعيدة .. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد ويُذكر القادسية بـ"الثلاثية المؤلمة"

لم تنتهِ السخرية عند ما سبق.. النادي الأهلي نشر صورة أخرى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ بعد الفوز على فريق القادسية الأول لكرة القدم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
الصورة الأهلاوية الجديدة أظهرت مجموعة من الملفات؛ بحيث ضم كل منهم نتيجة الفوز على القادسية، في الموسم الرياضي الحالي.
والأهلي واجه القادسية 3 مرات في الموسم الحالي، وفي ثلاث مسابقات مختلفة "السوبر السعودي، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"؛ حيث فاز فيهم جميعًا.
وكتب الأهلي تعليقًا على هذه الصورة: " الملفات كثير.. والنتيجة ثابتة"؛ في إشارة إلى الشكاوى العديدة التي قدّمها القادسية ضد الراقي، مع فوز الأخير في كل مرة.
نتائج الأهلي ضد القادسية في الموسم الحالي:
* المباراة الأولى: الفوز (5-1) على القادسية في نصف نهائي السوبر.
* المباراة الثانية: الفوز (2-1) على القادسية في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.
* المباراة الثالثة: الفوز بـ"ركلات الجزاء" على القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.