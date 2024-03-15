الأهلي ضد النصر| ظهر رونالدو فعاد العالمي ويوفنتوس يحتفل بعشق الدون والجوهرة المشعة

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الأهلي؟

SHAHID

استعاد كريستيانو رونالدو، مستوياته المميزة مرة أخرى مع النصر، بعد فترة من تراجع المستوى وتقديم عدد من المباريات السيئة، وقاد فريقه لتحقيق فوزًا هامًا على الأهلي في دوري روشن السعودي.

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وساهم رونالدو، في فوز النصر على الأهلي، بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وشهد اللقاء مشاركة الأسطورة البرتغالية بشكل أساسي منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية، كما كان له التوقيع على الهدف الوحيد.