ثنائي رفع رأس الأهلي ونجم الشباب أطاح بمتألق الاتحاد والظهير الأيسر مفاجأة .. كريم بنزيما يقود تشكيل الأفضل في دوري روشن السعودي 2024-2025

GOAL يطلعكم على اختياراته في تشكيل الأفضل بدوري روشن 2024-2025..

لم يكن موسمًا عاديًا" .. يبدو أن هذه العبارة سنظل نرددها في قادم السنوات بالنظر لدوري روشن السعودي، فقد قلناها بعد موسم 2023-2024، الذي شهد بداية ثورة التعاقدات العالمية.

لكن موسم 2024-2025 فاق التوقعات حقًا، وبدأ بالفعل جني "بعض" ثمار تلك الثورة في التعاقدات، التي أحدثت بعض الخلل في فرق، فيما أعادت أخرى لمنصات التتويجات، وظهر عدة أحصنة سوداء، والمحصلة في النهاية "مشاهدة ممتعة حقًا للجميع".

ووسط كل ذلك، لم يكن سهلًا اختيار تشكيل الأفضل في الموسم المنقضي لتوه بدوري روشن 2024-2025، ذاك الذي شهد خطف الاتحاد للقب من فك الهلال، وظهور القادسية منافسًا قويًا للكبار، وغيرها من ظواهر هذا الموسم العجيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن محررو النسخة العربية من موقع "GOAL" العالمي، وقع اختيارهم على تشكيل الأفضل من فرق الاتحاد، الأهلي، القادسية، الشباب والتعاون، مع اختفاء منطقي بعض الشيء لأي من لاعبي النصر وعلى رأسهم بالطبع كريستيانو رونالدو.

دعونا في السطور التالية نطلعكم على تشكيل الأفضل المختار من دوري روشن السعودي 2024-2025..