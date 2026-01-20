Ali Majrashi Ahli HazemGoal AR
زهيرة عادل

الأهلي ضد الخليج | تحية واجبة لـ"الجندي المجهول" في كتيبة ماتياس يايسله .. وعلي مجرشي "ضار نافع" في آنٍ واحد

أبرز ملامح فوز الأهلي أمام الخليج (4-1)..

قطار الانتصار لن يتوقف، فالأهلي إن امتلك الرغبة لن يوقفه أحد .. هذا ما تثبته لنا كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله كلما خُلقت لدينا دوافع جديدة، والدافع موجود؛ الانفراد بالوصافة ومن ثم ملاحقة الهلال على الصدارة.

الراقي حول تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول أمام الخليج إلى فوز برباعية في الشوط الثاني، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

افتتح جيورجوس ماسوراس التهديف في المباراة لصالح الخليج في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، مستغلًا خلل في دفاعات الأهلي.

لكن كانت عودة كتيبة ماتياس يايسله بداية من الدقيقة 59 عن طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني، الذي أضاف كذلك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و77، محرزًا "هاتريك"، قبل أن يضيف ريان حامد الهدف الرابع في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

هذا الفوز ارتقى بالأهلي لانفراد بوصافة جدول الترتيب "مؤقتًا" برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على النصر والتعاون، لكنهما لم يلعبا مباراة الجولة الـ17 بعد.

فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 24 محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في تفاصيل مواجهة الأهلي والخليج، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • الأهلي من القاع إلى القمة .. والخليج على النقيض

    إن لم تتابع المباراة، فلن تشعر بالانفصام الذي شعر به من شاهدوها، فالشوط الأول من كوكب والثاني من كوكب آخر تمامًا..

    الخليج بقيادة المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، دخل المباراة بأفضلية فنية على الأهلي، مسيطرًا على اللعب رقميًا وفنيًا على حد سواء، إذ لم تكن استحواذه سلبيًا، بل أحرج نجوم الراقي، وكلله بهدف في الدقيقة 19 عن طريق نجمه اليوناني جيورجوس ماسوراس.

    أما الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله فكان على النقيض تمامًا من الخليج في الشوط الأول، حيث الاستسلام، لا رغبة هجومية حقيقية، تباعد الخطوط وأخطاء دفاعية سترتها تواضع اللمسة الأخيرة للمنافس .. بمعنى أوضح لن تعرف أيهما المنافس على اللقب إن تابعت مجريات الشوط الأول.

    لكن انقلبت الأية في الـ45 دقيقة الثانية، الذي هو شوط المدربين بالأساس فتفوق يايسله على دونيس..

    الحقيقة أن القدر لم يمنحنا فرصة حقيقية للحكم على الراقي في الشوط الثاني، نظرًا لإصابة نجم الخليج لاعب الوسط اليوناني ديميتريس كوربيليس، الذي اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 56، على إثر الإصابة.

    كوربيليس كان محركًا فعليًا لخطوط الخليج، وسر تفوقه في معركة وسط الملعب أمام ثنائي الأهلي فالنتين أتانجانا وفرانك كيسييه، لكن خروجه أحدث ربكة كبيرة في خطوط فريقه كافة، ولم يحسن بديله عارف آل حيدر سد الثغرة التي خلفها ورائه.

    في المقابل، تحول الأهلي من حالة الاستسلام إلى الانقضاض الهجومي بخطي الوسط والهجوم بشكل كامل، معتمدًا على الضغط العالي مع تراجع الخليج لوسط ملعبه بحثًا عن تأمين هدف التقدم.

    لكن "الجُبن" والتراجع الدفاعي أمام الراقي أتى بنتيجة عكسية كما هو الحال دائمًا، فكانت الغلبة المعنوية والفنية لأصحاب الأرض.

    • إعلان

  • "كلمة السر" في الأهلي

    في الانتصارات تنهال الإشادات على المدرب واللاعبين وبعض أفراد الجهاز الفني، لكن الحالة التي يعيشها الأهلي في المباريات الأخيرة تجعلنا نتوقف لحظة للحديث عما هو أبعد من ذلك..

    النقلة الكبيرة التي حدثت في مستوى الأهلي بين الشوطين الأول والثاني، أصبحت مشهدًا متكررًا في الجولات الأخيرة. وإن لم تحدث فلا تشعر بفجوة كبيرة بين الحالة البدنية للاعبين بين شوطي المواجهات رغم المنافسة على أكثر من جبهة سواء للفريق أو حتى على المستوى الدولي لمختلف الجنسيات في كتيبة يايسله.

    هذا يعود للعمل الدائر خلف الكواليس من قبل "الجندي المجهول" فيصل برناوي؛ المعد البدني في الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا الرجل الذي اعترض البعض على قدومه في البداية، بداعي "هذا أخصائي تغذية ولا دراية به بالعمل البدني بشكل كامل، فماذا تفعل إدارة الأهلي؟!"، لكن الملعب قال كلمته وأنصفه.

  • Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    علي مجرشي .. الضار النافع في الأهلي

    هذا الظهير الذي تحتار أمامه .. علي مجرشي الذي كان أحد نجوم الأهلي في الموسم الماضي، وأحد أهم مفاتيح التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    لكن في الموسم الجاري، يعاني مجرشي من تذبذب في المستوى بعض الشيء، فلم يعد هو الظهير المحافظ على مستواه في غالبية المباريات.

    تجلى هذا التذبذب في مباراة الليلة أمام الخليج، إذ لعب مجرشي دورًا في هدف المنافس الوحيد في اللقاء، بعدما لم ينجح في قطع الكرة من الإسباني باولو فيرنانديز على الطرف الأيمن، ليرسلها الأخير عرضية، سجل منها ماسوراس الهدف.

    لكن تبدل حال مجرشي في الشوط الثاني، لدرجة كانت العودة بأقدامه، حيث أرسل كرة هوائية إلى زميله إيفان توني داخل منطقة الجزاء، أحرز منها الأخير هدف التعادل.

  • إيفان توني .. صاحب "الهاتريك"

    نعلم أننا تحدثنا كثيرًا عن المهاجم الإنجليزي منذ عودة منافسات دوري روشن السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الخاصة بكأس العرب قطر 2025، لكنه يجبرنا على الحديث عنه في كل مرة، فكيف الحال إن سجل "هاتريك"؟

    للمرة الثالثة على التوالي يحرز توني "ثلاثية – هاتريك" في مباراة واحدة، منذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2024.

    "الهاتريك" الأول كان في شباك الهلال بكلاسيكو الجولة الـ23 من دوري روشن 2024-2025، حيث انتهى اللقاء بانتصار الأهلي (3-2).

    أما الثلاثية الثانية فكانت من نصيب العربي في الدوري الثاني من كأس خادم الحرمين الشريفين بأغسطس 2025، حيث انتهت المواجهة بنتيجة (5-0).

    وأخيرًا "هاتريك" الليلة أمام الخليج، الذي أحرزه توني في غضون 19 دقيقة فقط، بداية من الدقيقة 59.

    بشكل عام، كان يعيب توني خلال مسيرته مع الأهلي كثرة إهدار الفرص وسوء التمركز في ظل عدم التفاهم بينه وبين زملائه، لكنه يتخلص تدريجيًا من عيوبه.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0