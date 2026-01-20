إصابة نجم الأهلي أمام الخليج .. أتت في وقت يحوم الجدل حوله واستعدوا لنزيف النقاط الذي قد يحدث!

يستضيف الراقي حاليًا الخليج على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

كتيبة ماتياس يايسله تبحث عن مواصلة الانتصارات، حيث حققت الفوز في آخر خمس مباريات بدوري روشن، رغم الغيابات.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة متساويًا مع النصر والتعاون؛ اللذين يتفوقان عليه بفارق الأهداف.