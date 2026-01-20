تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، ضربة موجعة في أول عشر دقائق من مواجهة الخليج، بإصابة أحد أهم لاعبيه في قلب الدفاع.
إصابة نجم الأهلي أمام الخليج .. أتت في وقت يحوم الجدل حوله واستعدوا لنزيف النقاط الذي قد يحدث!
الأهلي يستضيف الخليج
يستضيف الراقي حاليًا الخليج على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
كتيبة ماتياس يايسله تبحث عن مواصلة الانتصارات، حيث حققت الفوز في آخر خمس مباريات بدوري روشن، رغم الغيابات.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة متساويًا مع النصر والتعاون؛ اللذين يتفوقان عليه بفارق الأهداف.
إصابة ديميرال
مع إطلاق صافرة بداية المباراة وتحديدًا بعد مرور سبع دقائق، حاول الخليج تنظيم هجمة مرتدة سريعة على مرمى الحارس عبدالرحمن الصانبي، لكن المدافع التركي ميريح ديميرال كان بالمرصاد.
عودة ديميرال السريعة من وسط الملعب بينما كان متقدمًا في ظل سيطرة فريقه على الكرة، إلى الجانب الأيمن من منتصف ملعب فريقه، تسببت في إصابته رغم نجاحه في قطع الكرة من لاعب الخصم.
الجهاز الطبي للأهلي تدخل في البداية محاولًا معالجة التركي داخل المستطيل الأخضر، وقد نهض بالفعل لثلاث دقائق لعب تقريبًا، لكنه لم يستمر طويلًا.
سقط ديميرال مجددًا بعدها، وطلب الخروج من الملعب، ليضطر مدربه ماتياس يايسله للدفع بريان حامد بدلًا منه في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.
تشخيص مبدئي لإصابة ديميرال
سريعًا زودنا أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني بتشخيص مبدئي حول إصابة نجم الأهلي..
الشهراني أوضح أن ديميرال أصيب في العضلة ضامة، بحسب طريقة فتح الحوض أثناء ركضه، لذا محتمل إصابته إما بشد عضلي أو تمزق عضلي.
في أفضل الأحوال، إن أصيب التركي بشد عضلي، سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام.
أما في أسوأ الأحوال، إن تعرض لتمزق عضلي، فسيحتاج لفترة غياب تبدأ من أسبوعين إلى ثلاثة وتمتد لما هو أطول من ذلك، بحسب استجابته للعلاج.
الآن قد يبدأ نزيف النقاط
ماتياس يايسله تنفس الصعداء في المباريات الأخيرة بعد عودة الثنائي الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسييه، بعد انتهاء مشاركتهما في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، ولا يزال ينتظر الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب بالفعل.
لكن فرحته لم تكتمل مع إصابة ميريح ديميرال الذي يعد صمام أمام في خط دفاع الأهلي رفقة البرازيلي روجر إيبانيز، وغيابه يعد مأزقًا حقيقيًا وفقًا لنتائج الراقي دونه..
منذ انضمام ديميرال للأهلي في صيف 2023، غاب عن 22 مباراة في مختلف البطولات، المفارقة أن رفاقه نجحوا في الفوز في نصفهما وتعثروا في النصف الآخر.
كتيبة يايسله خرجت بالفوز من 11 لقاء في غياب المدافع التركي سواء للإصابات أو الإيقاف أو لأسباب فنية، لكنها تلقت الهزيمة في خمس مباريات أخرى وتعادلت في ست.
عطفًا على تلك الإحصائية، أصبح الأهلي مهددًا بالابتعاد من جديد عن وصافة جدول ترتيب دوري روشن، إذ طالب غياب صاحب الـ27 عامًا.
- Getty Images Sport
جدل ديميرال في المباريات الأخيرة
تلك الإصابة أتت في وقت يلاحق به الجدل ميريح ديميرال في المباراتين الأخيرتين للأهلي في دوري روشن السعودي..
بحسب خبرات التحكيم كان من المفترض أن يُطرد ديميرال أمام التعاون والخلود، ضمن الجولتين الـ15 والـ16 من دوري روشن، على الترتيب، بالإنذار الثاني، لكن الحكام كانوا رحماء به.
الأعين كانت ستترقب تدخلات التركي العنيفة الليلة أمام الخليج، لنصب المقصلة له، والترويج لادعاءات "مجاملة الحكام"، لكن أتت الإصابة لتقطع الطريق أمام هذا الجدل.
مسيرة ديميرال مع الأهلي
المدافع التركي كان قد انضم لقلعة الكؤوس في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا مقابل 17 مليون يورو، ويمتد عقده حتى نهاية يونيو 2029 بعد تجديده مؤخرًا.
منذ ذلك الحين، شارك ديميرال في 88 مباراة مع الراقي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
والحديث عن "اللعب النظيف"، فقد تحصل صاحب الـ27 عامًا على 17 إنذرًا مع الأهلي في مختلف البطولات منذ صيف 2023، فيما رُفع في وجهه الكارت الأحمر مرتين، كانتا بطرد مباشر.
وقد تعرض ديميرال للطرد المباشر مع الأهلي في المرتين بدوري روشن، إحداهما في موسم 2023-2024، والثاني في 2024-2025، فيما لا يزال موسمه الجاري خاليًا من أي كروت حمراء.