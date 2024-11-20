الأرجنتين وبيرو | ميسي يهدي عرش مارادونا للاوتارو.. وسكالوني يزداد قلقًا!

راقصو التانجو يعودون..

صالح منتخب الأرجنتين جماهيره بفوز مهم على حساب بيرو فجر اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 12 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدين راقصو التانجو لنجم الإنتر لاوتارو مارتينيز بالفضل في هذا الفوز، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد بمهارة فائقة في الدقيقة 55، بعد عرضية مثالية من الأسطورة ليونيل ميسي.

بهذه النتيجة، أنهى رجال المدرب ليونيل سكالوني أزمة الخسارة الأخيرة أمام باراجواي يوم الجمعة الماضي، والتي أثرت على معنويات الفريق الذي يتصدر جدول التصفيات.

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ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة، ليبتعد بالصدارة عن منتخب أوروجواي الوصيف (20)، بينما ظل منتخب بيرو في قاع الترتيب بـ7 نقاط.