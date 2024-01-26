"من الانفصال عن جورجينا لتزعم العالم" .. رحلة كريستيانو رونالدو السعودي تفضح جوردان هندرسون الهارب

رحلة كريستيانو رونالدو تفضح فشل جوردان هندرسون..

SHAHID

الفشل هو "أن تستسلم وليس أن تحاول كثيرًا"؛ فمن يحاول سيسقط في البداية قبل أن يصل إلى هدفه، أما من يستسلم فلن يسقط ولكنه لن يحقق أي شيء في النهاية.

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هذا هو الفارق بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والنجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان الاتفاق السابق.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، بينما هندرسون "33 عامًا" انتقل إلى الاتفاق، في الصيف الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

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وبعد 6 أشهر فقط من وصوله إلى المملكة العربية السعودية؛ قرر هندرسون، الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، والعودة إلى أوروبا من بوابة أياكس أمستردام الهولندي.

حالة متوسط الميدان الإنجليزي مع فارس الدهناء؛ أثبتت أن رونالدو هو "الأفضل" بالفعل، حيث أن رحلته في السعودية أحبطت الكثير من معارضيه ومنتقديه، وذلك بقدرته على التعامل مع الظروف والبيئة الجديدة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، رحلة كريستيانو رونالدو من الصعوبات إلى النجاح في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها بفشل هندرسون الكبير..