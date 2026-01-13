القلق يتجدد في الاتحاد .. محاولات كريم بنزيما للتحامل على نفسه أمام ضمك تفشل!

النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.

وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 53 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 80 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.