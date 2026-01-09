Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"خطة الاتحاد منعت اللاعب من السيطرة على النادي"! .. تعليق مثير بعد تأجيل تجديد عقد كريم بنزيما

كريم بنزيما أكد سابقًا أن الاتحاد لم يقدّم له أي عرض للتجديد حتى الآن..

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، "معلقًا" مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك رغم دخوله "الفترة الحرة" من عقده، في يناير الجاري.

ويرتبط بنزيما بعقدٍ مع الاتحاد، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث كان اللاعب قد انضم إلى النادي صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إشادة بقرار الاتحاد "تأجيل" تجديد عقد كريم بنزيما

    وفي هذا السياق.. أشاد الإعلامي الرياضي عادل المرضي بقرار إدارة نادي الاتحاد؛ بتأجيل تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    المرضي اعتبر أن تأجيل تجديد عقد بنزيما؛ هو الذي أدى إلى تألق اللاعب مع الاتحاد، في المباريات الأخيرة.

    وسجل بنزيما ثلاثة أهداف "هاتريك"؛ ليقود الاتحاد للفوز (4-0) على فريق الخلود الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وعن ذلك كتب المرضي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أفضل قرار اتحادي؛ كان تأجيل التجديد مع النجم الفرنسي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026".

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذه الخطوة تضع كريم بنزيما تحت المجهر، وتمنحه أكبر دافع لتقديم أفضل ما لديه".

    • إعلان

  • كيف منعت خطة الاتحاد "سيطرة" كريم بنزيما على النادي؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي عادل المرضي زعم أن تأجيل عملاق جدة الاتحاد، تجديد عقده النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ أنقذ النادي من سيطرة وتحكم اللاعب.

    ويقول المرضي عن ذلك: "إذا جدد الاتحاد عقد بنزيما، في بداية الموسم الحالي؛ كان سيفقد الحافز مبكرًا، ثم يبدأ في التحكم والسيطرة".

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن النجم الفرنسي، دوره في الاتحاد لا يتخطى كونه لاعبًا فقط؛ يبذل أقصى ما في وسعه داخل أرضية الملعب، لإثبات نفسه.

    واختتم المرضي تغريدته؛ بالقول: "بنزيما مطالب بتقديم أفضل ما لديه، وإثبات جدارته بارتداء شعار الاتحاد، ثم تجديد عقده بعد تحقيق البطولات.. لا أحد فوق الكيان".

  • Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وببداية الموسم الحالي 2025-2026؛ شهد مستوى اللاعب تذبذبًا كبيرًا، ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 53 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 79 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 13 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الخلود crest
الخلود
الخلود
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0