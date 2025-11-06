Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

ضربة قوية .. الاتحاد يعلن إصابة نجمه بـ"الكسر" ومدة غيابه طويلة

ضربة جديدة لنادي الاتحاد..

في الوقت الذي بدأ فيه نادي الاتحاد يعود بقوة، مع مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ ها هو الفريق الأول لكرة القدم يتلقى ضربة قوية، بإصابة أحد نجومه.

الاتحاد يستعد لديربي جدة الكبير ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.

  • الاتحاد يكشف عن تعرض سعد الموسى لإصابة قوية

    وقبل ديربي جدة ضد الأهلي.. أعلن نادي الاتحاد في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الخميس، إصابة قلب دفاعه الشاب سعد الموسى، بـ"كسر" في الكاحل الأيمن.

    وأوضح الاتحاد أن الموسى البالغ من العمر 22 سنة، تعرض لهذه الإصابة القوية، خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق الأول.

    وأكد العميد الاتحادي أن المدافع الشاب، سيخضع لـ"عملية جراحية" في الأيام القادمة؛ قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي، دون أن يحدد مدة غيابه.

    • إعلان

  • مدة غياب سعد الموسى عن الملاعب بعد الإصابة

    ومن ناحيته.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب؛ عن المدة التي سيغيب عنها سعد الموسى، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    وشدد الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، على أن الموسى سيغيب عن الملاعب بعد إصابته الأخيرة؛ لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، وربما أكثر من ذلك.

  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    حلول سيرجيو كونسيساو في قلب الدفاع بعد إصابة سعد الموسى

    الغياب الطويل للنجم الشاب سعد الموسى بسبب الإصابة؛ سيمثل ضربة قوية للمدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو، نظرًا للنقص العددي في مركز قلب الدفاع.

    ولن يكون بمقدور كونسيساو، سوى الاعتماد على الثنائي البرتغالي دانيلو بيريرا والصربي جان كارلو سيميتش، في مركز قلب الدفاع خلال الفترة القادم؛ إلى جانب اللاعب الشاب محمد برناوي.

    لكن.. هُناك خيار مهم آخر وهو البرازيلي فابينيو تافاريس، الذي يجيد في مركز قلب الدفاع بجانب خط الوسط؛ لذلك قد نراه كثيرًا في الخط الخلفي خلال الفترة القادمة، بجانب بيريرا.

    وكان فابينيو قد شارك كـ"قلب دفاع"، في فوز الاتحاد (3-0) على الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2025-2026.

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

    مسيرة سعد الموسى مع عالم الساحرة المستديرة

    سعد الموسى البالغ من العمر 22 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية لنادي الاتفاق؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2022.

    وبعد عام ونصف مع الفريق الأول بنادي الاتفاق؛ انتقل الموسى إلى عملاق جدة الاتحاد، ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

    وبصيف 2024.. قام العميد الاتحادي بشراء عقد الموسى نهائيًا من الاتفاق؛ حيث وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الاتحاد.. لعب الموسى 50 مباراة رسمية في مختلف المسابقات "المحلية والخارجية"؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا فقط، وبدون أي تمريرة حاسمة.

    أرقام سعد الموسى مع نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026:

    * مباريات: 10.

    * دقائق: 831.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 0.

    * إنذارات: 4.

    * طرد: 0.

  • ittihad kooora

    ما الذي ينتظر الاتحاد في الفترة القادمة؟

    كما ذكرنا.. يستعد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لديربي جدة الكبير ضد الأهلي، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ويعاني الاتحاد - حامل اللقب - خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري روشن؛ حيث يحتل "المركز الثامن" في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة فقط.

    وجمع العميد الاتحادي نقاطه الـ11 في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بتحقيقه 3 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمتين ضد النصر والهلال.

    ومن ناحيته.. يحتل فريق الأهلي الأول لكرة القدم "المركز السادس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات، وبدون أي هزيمة حتى الآن.

  • ittihad vs fatehkooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 7 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
القادسية crest
القادسية
القادسية
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب