الاتحاد في الواجهة! .. علي البليهي يثير الجدل عن مستقبله مع الهلال بـ"صورة مفاجئة" بعد مباراة الحزم

أثار النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجدل بشأن "مستقبله"؛ وذلك بعد المواجهة ضد نادي الحزم، مساء اليوم الخميس.

الهلال فاز (3-0) على الحزم، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الزعيم "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ برصيد 35 نقطة من 11 انتصارًا وتعادلين، خلال 13 مباراة.