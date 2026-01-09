دخل تاريخ الاتحاد بـ"هاتريك جديد" .. كريم بنزيما "لاعب متكامل ضد الخلود" وآفة الدوري السعودي تحرجه

"الموهبة" هي ما تُميّز النجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة؛ لذلك مهما تراجع مستواهم، فلا يُمكن القول إنهم انتهوا.

هذا ينطبق على النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ والذي قاد العميد لفوز مستحق على الخلود، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد فاز (4-0) على الخلود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل بنزيما 3 أهداف "هاتريك"، وذلك في الدقائق 13 و28 و35؛ بينما تكفل "البديل" صالح الشهري بإحراز الرابع، في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 26، في "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ في الوقت الذي تجمد فيه الخلود عند النقطة 12، في المركز الثاني عشر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور بنزيما في مباراة الاتحاد والخلود، مساء اليوم الجمعة..