"لا يناسب روشن وتلميح خطير للاتحاد" .. أخطاء تحكيمية فادحة تنصف نور الدين بن زكري بعد سقوط الخلود

حكام مباراة الاتحاد والخلود في مرمى الانتقادات..

شهدت مباراة الاتحاد والخلود، العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أثرت بدورها على سير المباراة، التي انتهت بفوز شاق للعميد بنتيجة (4-3)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

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وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الاتحاد والخلود، بقيادة حكم الساحة، ماجد الشمراني، ويعاونه علي العلي، وعبد العزيز البريه، والحكم الرابع تركي هشلان، فيما تقرر إسناد تقنية الفيديو للحكم خالد الأحمري، ويساعده أحمد ودعاني.