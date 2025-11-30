تلقى النادي الأهلي السعودي ما قد يُوصف بالنصيحة والتحذير في آن واحد، وذلك بعد نجاحه في تخطي القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مباراة مثيرة شهدت عودته من التأهل 3-1 إلى الفوز بركلات الترجيح. فما القصة؟
"سيكون مجرد فريق يستهوي بطولات خروج المغلوب" .. تحذير نصراوي للأهلي: تخلص من تلك المشاكل للمنافسة على الدوري!
الأهلي يتخطى القادسية
نجح الأهلي في العودة من بعيد خلال مواجهة القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس السبت وقلب تأخره بهدف لثلاثة أهداف إلى التعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.
وسجل أهداف القادسية الثلاثة، كل من ماتيو ريتيجي "هدفين" وجوليان كوينونيس، في الدقائق 11 و30 و45+4، بينما جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه في الدقائق 36 و61 و73.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نفذ الأهلي جميع ركلاته بنجاح، عن طريق إيفان توني، رياض محرز، فرانك كيسييه، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، بينما أهدر عبد الله السالم ركلة القادسية، بينما سجل بنجاح، كل من ماتيو ريتيجي، يوليان فايجل، مصعب الجوير، ناتشو فيرنانديز، لتنتهي الملحمة الكروية بنتيجة (5-4).
وحجز الأهلي المقعد الثاني في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيواجه الهلال في ملعبه الإنماء بجدة خلال نصف النهائي، فيما سيلعب الخلود مع الاتحاد في نصف النهائي الآخر.
نصيحة وتحذير!
عودة الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس الملك لم تكن على مستوى النتيجة فقط، بل الأداء أيضًا، حيث خضع الشوط الأول من المباراة لسيطرة وأفضلية القادسية، لكن الأشواط الثلاثة التالية دانت فيها السيطرة تمامًا للفريق الجداوي، والذي أهدر عديد الفرص لحسم النتيجة لصالحه قبل اللجوء لركلات الترجيح.
نجوم الأهلي تسابقوا في إهدار تلك الفرص السهلة والصعبة، وهو ما وصفه الإعلامي عبد العزيز المريسل بالسبب المباشر لابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.
الإعلامي النصراوي البارز طالب الأهلي بالتخلص من تلك المشكلة الهجومية، وكذلك من مشكلة اللامبالاة أحيانًا في الملعب، مشيرًا إلى أن تخلصه من تلك السلبيات سيعيده لقلب المنافسة على الدوري فيما استمرارها سيجعله فريق يستهوي فقط بطولات خروج المغلوب.
وأضاف عبر منصة إكس "حينما كنا في منتجع الإنتركونتيننتال بجزيرة شورى نشاهد مباراة الأهلي والقادسية، وكان القادسية متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، قلت لبعض الزملاء إن الأهلي سيقلب النتيجة، فالأهلي هو أفضل فريق يستطيع العودة إلى أجواء المباراة مهما كانت النتيجة".
تابع "كان من المفترض أن يحسم الأهلي اللقاء دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، لكن تلك هي مشكلته الأساسية، وأعني بها إضاعة الفرص وشعور المتابع بأن الفريق لا يقدم كامل جهده، إلى درجة توحي بأن اللاعبين غير مبالين. ومتى ما تخلّص الأهلي من هذه المشكلات، فسيعود بقوة للمنافسة على الدوري أو سيكون مجرد فريق يستهوي بطولات خروج المغلوب".
- Getty
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
استهلّ الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 بقوة بعدما ظفر بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية مثالية رفعت سقف الطموحات للموسم بأكمله.
ومع ذلك، لم تكن المسيرة في دوري روشن السعودي بنفس الوتيرة، إذ ظهر الفريق بشكل متذبذب خلال الجولات الأولى من المسابقة؛ فحقق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات في مبارياته التسع الأولى، ما جعله يفتقد إلى الاستقرار المطلوب للمنافسة على الصدارة.
وعلى الصعيد القاري، قدّم الأهلي واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا "النخبة"، عندما قلب تأخره بهدفين أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير بنتيجة 4-2، مقدّمًا عرضًا هجوميًا لافتًا. لكن الفريق لم يحافظ على نسق النتائج، إذ تعثر في الجولة الثانية بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوزين متتاليين على الغرافة ثم السد في الجولتين الثالثة والرابعة.
ومع اقتراب مرحلة الحسم، عاد الأهلي للتراجع آسيويًا بعدما تلقّى خسارة مفاجئة أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد في الجولة الخامسة، ما عقد حساباته في المجموعة وأثار بعض القلق لدى جماهيره بشأن هوية الفريق القارية هذا الموسم.
وفي البطولات المحلية، واصل الأهلي مسيرته في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي، إلا أنه لم ينجح في إضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه بعد خسارته 1-3 أمام بيراميدز المصري في نهائي كأس القارات الثلاث من بطولة "الإنتركونتيننتال".
ما القادم للأهلي؟
يتمتع نجوم النادي الأهلي حاليًا بإجازة لعدة أيام، على غرار جميع أندية دوري روشن السعودي، بسبب توقف النشاط المحلي لمنح المنتخب السعودي فرصة المشاركة بالفريق الأول في بطولة كأس العرب التي ستنطلق غدًا في قطر.
الأهلي سيدخل معسكرًا إعداديًا خلال فترة التوقف تلك، وبعد انتهاء الراحة التي منحت للاعبين من المدرب ماتياس يايسله، وقد أكدت مصادر صحفية نجاح الفريق في الاتفاق مع الوداد المغربي على إقامة مباراة ودية بعدما فشلت محاولاته في مواجهة الأهلي المصري ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
الأهلي سيحل ضيفًا على ضمك في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، يوم 19 ديسمبر القادم، إلا لو أجلت المباراة بسبب وصول المنتخب السعودي لنهائي كأس العرب الذي سيُقام يوم 18 ديسمبر المقبل، ومن ثم سيلعب أمام الشرطة العراقي في سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 22 من نفس الشهر.