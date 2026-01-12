قررت إدارة شركة نادي الأهلي، التصعيد بشأن أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد الأخدود، والتي شهدت العديد من القرارات الجدلية، من قِبل الحكم خالد الطريس.
"احتسب هدفًا للهلال بنفس الطريقة" .. الأهلي يقرر التصعيد ضد خالد الطريس بعد أحداث مباراة الأخدود!
الأهلي فاز .. ولكن!
واقتنص الأهلي فوزًا على مضيفه الأخدود، بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
ولكن، المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، لم تشهد هدفًا وحيدًا، حمل توقيع إيفان توني، في الدقيقة 58، بل إن إنزو ميلوت وماتيوس جونسالفيش، سجلا هدفين أيضًا، إلا أن خالد الطريس، قرر إلغاء ثنائية الأهلي، ليثير الشكوك حول مدى صحة قراراته.
المدرب الألماني ماتياس يايسله، علّق بدوره على قرار الطريس، بقوله "لو أن الهدفين الملغيين كانا لفريق آخر غير الأهلي، لتم احتسابهما".
طلب رسمي إلى اتحاد الكرة
وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي علي الصوابي، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بأن الأهلي خاطب لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لعقد اجتماع من أجل مناقشة أحداث مباراة الأخدود، بعد إلغاء الهدفين، معللًا بأن الأمر "تجاوز كل الحدود في الإطار التحكيمي".
ليست المرة الأولى
وسبق لإدارة الأهلي، أن تقدمت بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام، في نوفمبر الماضي، من أجل الاحتجاج على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الراقي أمام الرياض.
وفسّر الأهلي في احتجاجه، بأن الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، ارتكب أخطاءً مؤثرة أثرت بدورها على مجريات مباراة الجولة السابعة، خاصة بعدما قرر الحكم احتساب ركلة جزاء للرياض في الدقائق الأخيرة، بعد العودة لتقنية الفيديو، مع إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني، بالدقيقة 90+12، بداعي التدخل العنيف.
خطاب الأهلي تضمن رصدًا لعدد من الحالات التحكيمية ضد فريق الكرة الأول، في المباريات السابقة، بشكل تفصيلي، حيث أبدت الإدارة اعتراضها على دفع مبالغ كبيرة إلى لجنة الحكام، من أجل استقطاب حكام أجانب لا يرقون لمستوى مباريات الراقي، مع المطالبة بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التحكيمية التي تقابل الفريق.
"هدف الهلال" يورط الطريس
وبالعودة إلى أحداث مباراة الأخدود، فقد علّق الناقد الرياضي محمد الحارثي، بأن الحكم خالد الطريس له مواقف كثيرة مع الأهلي، وهذه آخر حلوله، بأن يتقدم باحتجاج "مؤدب" ضد حكم قد لا يقدم مستويات كبيرة في مثل هذه المباريات.
وأضاف الحارثي بأن الطريس سبق وأن احتسب هدفًا لصالح الهلال، بنفس طريقة ارتقاء فراس البريكان، مضيفًا أن الأهلي خسر نقاطًا كثيرة بسبب الأخطاء التحكيمية، منذ بداية الموسم، وكان بالإمكان أن يصير متصدرًا للدوري إذا ما تم تلافي تلك الأخطاء التي أقرّ بها خبراء التحكيم، على مدار المباريات، بين ركلات جزاء لم تحتسب وأهداف ملغية، وحتى طرد زياد الجهني.
وأيّد غرم العمري، وكيل اللاعبين، ما ذكره الحارثي، رغم إشادته بالطريس الذي توقع بأن يكون من النخبة في كأس العالم، موضحًا أن هناك بعض أهداف أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السابق، تم احتسابها بنفس الطريقة، كما أن هناك أهدافًا احتسبت بالتحامات أقل مما حدث من قِبل البريكان.
وقال العمري إن الأهلي يعاني، في كل مباراة، بركلة جزاء أو اثنتين لا يتم احتسابهما.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
واستهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الموسم الجاري، بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، رغم مشاركته في البطولة، بدعوة من قِبل الاتحاد السعودي، بعد انسحاب الهلال، قبل أن يفاجئ الراقي الجميع، باكتساح القادسية (5-1)، ثم الفوز على النصر في نهائي هونج كونج، بركلات الترجيح.
ورغم تذبذب النتائج، إلا أن الأهلي يواصل صحوته مع يايسله، بالفوز في آخر ثلاث جولات، ليأتي في المركز الرابع، مع مرور "13" جولة، وتأجيل الجولة العاشرة، بالوصول إلى النقطة 28، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدر.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، إلا أن كتيبة يايسله؛ ضربت بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".