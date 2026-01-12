"احتسب هدفًا للهلال بنفس الطريقة" .. الأهلي يقرر التصعيد ضد خالد الطريس بعد أحداث مباراة الأخدود!

واقتنص الأهلي فوزًا على مضيفه الأخدود، بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ولكن، المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، لم تشهد هدفًا وحيدًا، حمل توقيع إيفان توني، في الدقيقة 58، بل إن إنزو ميلوت وماتيوس جونسالفيش، سجلا هدفين أيضًا، إلا أن خالد الطريس، قرر إلغاء ثنائية الأهلي، ليثير الشكوك حول مدى صحة قراراته.

المدرب الألماني ماتياس يايسله، علّق بدوره على قرار الطريس، بقوله "لو أن الهدفين الملغيين كانا لفريق آخر غير الأهلي، لتم احتسابهما".