تسبب الحكم خالد الطريس في إثارة الجدل خلال مباراة الأهلي ضد الأخدود، بعدما قام بإلغاء هدفين لنجوم الراقي، وهو ما تسبب في إشعال فتيل الذكريات لمباريات سابقة للفريق قادها الحكم بنفسه.
عين على الحكم | خالد الطريس يواصل الجدل أمام الأهلي .. إلغاء هدفين للراقي أمام الأخدود أشعل فتيل الذكريات!
- Getty Images Sport
الأهلي يبحث عن الانتصار ضد الأخدود
يدخل النادي الأهلي مواجهة الأخدود بطموحات كبيرة، حين يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة يدرك خلالها الراقي أن أي تعثر قد يكلفه كثيرًا في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.
ويعيش الأهلي فترة فنية مميزة خلال الأسابيع الأخيرة، انعكست بشكل واضح على نتائجه في الدوري، حيث يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد عودته القوية بعد الانطلاقة المتذبذبة في بداية الموسم.
ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، وهو مركز يُبقيه في قلب الصراع على المربع الذهبي، ويمنحه فرصة حقيقية لملاحقة المتصدرين إذا واصل حصد النقاط.
ويعوّل الأهلي كثيرًا على الزخم المعنوي الكبير الذي حققه في الجولة الماضية، بعد انتصاره المثير على غريمه النصر بنتيجة 3-2، في واحدة من أقوى مباريات الموسم حتى الآن.
ذلك الفوز لم يمنح الفريق ثلاث نقاط فقط، بل أعاد الثقة إلى اللاعبين والجماهير، وأكد قدرة الراقي على مجاراة كبار الدوري ومنافستهم على أعلى المستويات.
الطريس يُلغي هدفين للأهلي
ألغى الحكم خالد الطريس هدفين خلال مباراة الأهلي والأخدود، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين جماهير الراقي، التي هاجمته بقوة.
بالدقيقة 45+1 لُعبت كرة عرضية عالية داخل منطقة جزاء الأخدود، ليرتقي فراس البريكان عاليًا في محاولة للعب الكرة بالرأس، ليمررها إلى إيفان توني الذي تواجد داخل منطقة الجزاء، ثم قام الأخير بإرسالها إلى ماتيوس جونسالفيس، الذي وضع الكرة في المرمى.
ولكن الطريس أطلق صافرته وقرر العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، وتبين وجود التحامًا قويًا بين البريكان ومدافع نادي الأخدود، ليقرر على الفور إلغاء الهدف واحتساب خطأ ضد البريكان.
وفي أول دقيقة بالشوط الثاني 46، انطلق النجم الفرنسي إنزو ميلوت بمهارته داخل منطقة جزاء الأخدود، ليراوغ أكثر من لاعب، ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى بقوة في المرمى.
الطريس يعود من جديد من أجل إثارة الجدل، وقرر العودة لتقنية الفيديو، وتبين أن ميلوت أثناء مراوغة أحد لاعبي الأخدود، وضع يده بطريقة غير متعمدة في وجه لاعب كان خلفه، ليقرر الإلغاء وإبقاء النتيجة سلبية.
إلغاء الهدفين أشعل فتيل الذكريات للطريس
وتسبب إلغاء هدفي الأهلي في المباراة، في هجوم قوي من جانب جمهور النادي الأهلي، حيث قاموا باستعراض أكثر من لعبة في مباريات سابقة تولى تحكيمها خالد الطريس.
آخرها كان أمام الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي خسرها الأهلي بهدفين لهدف، حيث تم اتهامه بأنه كان أحد أسباب تلك الهزيمة.
كما وجه له البعض اتهامات أخرى بتعمد اتخاذ قرارات ضد الأهلي في مباريات أخرى مثل الأهلي ضد القادسية الموسم الماضي.
موسم الأهلي 2025-26
بدأ النادي الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بانطلاقة قوية، بعدما تُوّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليؤكد مكانته كأحد أقطاب كرة القدم في المملكة.
على صعيد دوري روشن السعودي، عانى الفريق من تقلبات في الأداء، حيث خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وهزيمة وحيدة، ما يعكس تذبذب النتائج رغم قوة التشكيلة.
قاريًا، قدم الأهلي مباريات مثيرة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، حيث بدأ الموسم بفوز مذهل على ناساف كارشي الأوزباكي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين. لكنه تعثر في الجولة الثانية بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، قبل أن يحقق انتصارات مهمة أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وفي الجولة الخامسة، تعرض الفريق للهزيمة 0-1 أمام الشارقة الإماراتي، لكنه عاد بقوة في الجولة السادسة بفوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 5-0، ليؤكد قوته على المستوى القاري.
أما في المسابقات المحلية الأخرى، فقد وصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال" بعد الهزيمة أمام بيراميدز المصري 1-3.
إحصائيات الأهلي في الموسم الحالي:
عدد المباريات: 24
الانتصارات: 16
التعادلات: 5
الهزائم: 3
الأهداف المسجلة: 59
الأهداف المستقبلة: 28