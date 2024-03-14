اقترب الموعد الحاسم.. قمصان منتخبات يورو 2024 الأساسية والاحتياطية

طرحت شركة "أديداس" حزمة من قمصان يورو 2024 التي تقام الصيف المقبل..

قبل بطولة أمم أوروبا 2024، إحدى بطولات كرة القدم الأكثر إثارة في العالم، أطلقت شركة "أديداس" أطقم الذهاب والإياب لسبعة من منتخبات البطولة، ويتضمن الإصدار قمصان الأبطال الحاليين إيطاليا، الذين فازوا بلقبهم الثاني في عام 2021.

سيضاف إلى هذه القمصان منتخبات جديدة مع إطلاق كل علامة تجارية قمصان الفرق التي تراعا في البطولة..

حصلت بلجيكا وألمانيا والمجر وإيطاليا واسكتلندا وإسبانيا وويلز أيضًا على قمصان جديدة، كما تمت إعادة تصميم الأطقم بطرق فريدة، بدءًا من تغييرات الألوان وحتى الأنماط والأشكال الأكثر حدة.

تهدف أديداس هذا العام إلى الاحتفال بالهوية التقليدية لكل دولة مع إطار حداثي للتصميمات.. وها هي نظرة على أبرز القمصان التي أصدرت لمنتخبات يورو 2024.