اقترب من الاعتزال؟ رد مُقلق من نوير على محاولات بايرن ميونخ لتجديد عقده

النادي البافاري يريد استمراره

أفادت تقارير أن بايرن ميونخ قرر عرض تمديد عقد الحارس المخضرم وأسطورة النادي مانويل نوير لمدة عام آخر، مما يعني بقاءه في ملعب أليانز أرينا حتى يونيو 2027. 

ولكن الحارس الفائز بكأس العالم 2014 أكد مجددًا أنه يريد أن يأخذ وقته قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، مع استعداد النادي لإجراء محادثات في ديسمبر.

  • نوير يواصل تألقه مع بايرن ميونخ في العام الأخير من عقده

    تمكن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا من الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، وأثبت أسبوعًا بعد أسبوع أنه لا يزال من بين الأفضل في هذا المجال على الرغم من دخوله مرحلة تراجع مستواه منذ فترة طويلة. 

    وعلى الرغم من خطأه الفادح في التعادل 2-2 ضد يونيون برلين نهاية الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى إنهاء سلسلة انتصارات بايرن التي استمرت 16 مباراة، لا شك في أن نوير لا يزال الرجل المناسب للمركز الأول. لعب النجم المخضرم في 14 من أصل 17 مباراة خاضها العملاق البافاري هذا الموسم.

    لكن نوير لن يبقى في بايرن إلى الأبد. سيبلغ الحارس الأسطوري 40 عامًا في مارس من العام المقبل، وقد دخل في الأشهر السبعة الأخيرة من عقده. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة بيلد، توصل النادي إلى قرار بشأن مستقبل لاعبه الأيقوني. يزعم التقرير أن العملاق البافاري حريص على تمديد عقد نوير لمدة عام آخر، حتى يونيو 2027.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    نوير حريص على أخذ وقته وسط الحديث عن اعتزاله

    بايرن ميونخ مصمم على ضمان بقاء نوير في النادي بعد الصيف المقبل، مع توقع تكثيف مفاوضات العقد في وقت ما خلال شهر ديسمبر. النادي سعيد للغاية، ليس فقط بأدائه، ولكن أيضًا بالتغييرات المهمة التي أدخلها على روتينه اليومي لمنع المزيد من الإصابات.

    وذكرت صحيفة BILD أن نوير يستشير أخصائي العلاج الطبيعي يوميًا ويخضع لتدريبات رفع الأثقال قبل كل حصة تدريبية للفريق. علاوة على ذلك، يتبع جلسات التمرين الرئيسية جلسات رفع أثقال إضافية لمدة 30 دقيقة مرتين في الأسبوع.

    مع بذل نوير جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بلياقته البدنية، قد يبدو أنه يهدف إلى إطالة أمد مسيرته. ومع ذلك، لا يقضي حارس المرمى المولود في جيلسنكيرشن أي وقت في التفكير في مستقبله، ويفضل بدلاً من ذلك أن يعيش يومًا بيوم.

    وقال نوير للصحفيين قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الشهر: "أنا مرتاح تمامًا بشأن هذا الأمر. الأهم هو ما نفعله مع فريقنا". "لقد ألمحت إلى هذا بالفعل في المنطقة المختلطة، أن صحتي ستكون مهمة أيضًا. أنا آخذ وقتي وأنا مرتاح تمامًا، على الأقل خلال فصل الشتاء. هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا. إنها مسألة صحة ولياقة بدنية وتحفيز. ولكن أيضًا ما سيحدث مع النادي في الموسم المقبل. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال بنفسي لأنه لا يزال من المبكر جدًا. ثم، بالطبع، يمكننا دائمًا التحدث. كل شيء يلعب دورًا".

  • أوربيج يحفز نوير على بذل المزيد من الجهد

    هناك اعتقاد في بايرن ميونيخ بأنهم سيتوصلون إلى اتفاق مع نوير لتمديد عقده. وفي الوقت نفسه، فإنهم أيضًا مرتاحون بشأن مستقبل الحارس الاحتياطي جوناس أوربيج، الذي خاض 15 مباراة فقط منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قادمًا من كولونيا في يناير من هذا العام. 

    وفقًا لصحيفة BILD، فإن نوير متحمس لخليفته المرتقب؛ فهو يدرك أن زميله حارس مرمى واعد للغاية، وبالتالي، فهو لا يعتبر وضعه الحالي كحارس مرمى أول بلا منازع أمرًا مفروغًا منه على الإطلاق.

    من جانبه، يستفيد أوربيج من تجربة التعلم من حراس مرمى ذوي خبرة مثل نوير وسفين أولريش. يقول إنه لا يهتم بما إذا كان نوير سيجدد عقده أم لا. قال مؤخرًا لصحيفة Rundschau: "هذه أمور لا تهمني حقًا. لأنه ليس من شأني التعليق على القرارات التي يتخذها مانو أو النادي. أنا أركز على العمل اليومي مع مانيو وفريق حراس المرمى واللاعبين. علاقتنا جيدة؛ نحن نعمل معًا بشكل جيد. من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أننا نتمتع بعلاقة جيدة داخل فريق حراس المرمى بأكمله. يتمتع مانيو وسفين بخبرة هائلة، يمكنني أن أتعلم منها الكثير".

    لا يزال أوربيج في الثانية والعشرين من عمره، ويعتقد بايرن أنه يمكن أن يتطور أكثر خلف نوير في موسم 2026-27، إذا قرر الأخير عدم الاعتزال.

  • FBL-GERMANY-URUGUAY-FRIENDLYAFP

    عودة إلى ألمانيا على الأبواب؟

    ما إذا كان نوير سيتقاعد أم لا يعتمد على الأرجح على ما إذا كان سيخرج من اعتزاله الدولي. فقد ذكرت تقارير خلال الأشهر القليلة الماضية أن ألمانيا قد تحث نوير على التفكير في العودة إلى المنتخب الوطني في ضوء حالة عدم اليقين التي يواجهها مارك-أندريه تير شتيجن في برشلونة.

    وتشير التكهنات أيضًا إلى أن شخصيات مرموقة داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تحاول إقناع المدرب الرئيسي يوليان ناجلسمان بالسماح لنوير بالعودة. ومع ذلك، فإن القرار النهائي سيكون بيد المدرب السابق لفريق لايبزيج وبايرن ميونيخ.

    ذكرت صحيفة "بيلد" أيضًا أن المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم رودي فولر أجرى محادثات مع نوير لسؤاله عما إذا كان مستعدًا للعودة إلى المنتخب الوطني، مع اقتراب موعد كأس العالم الصيف المقبل.

