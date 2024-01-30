اعتزلوا واطردوا مانشيني الجبان وسخرية من سالم الدوسري .. ردود فعل وداع السعودية لكأس آسيا 2023

كيف تفاعل الجمهور مع هزيمة السعودية أمام كوريا الجنوبية ووداع كأس آسيا قطر 2023؟

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بواحد من أكثر السيناريوهات الدرامية في تاريخ كرة القدم، ودع المنتخب السعودي كأس آسيا قطر 2023 من دور الـ16 بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية.

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الأخضر هُزم في ركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، إذ خطف "الشمشون" هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الغضب بالطبع سيطر على ردود الفعل بعد المباراة، بينما فرض هروب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، من اللقاء قبل نهايته نفسه على التفاعلات.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود فعل حول وداع الأخضر للبطولة القارية..