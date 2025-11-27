استفزهم فقرروا معاقبته! .. إصابة نجم أستون فيلا بعد احتفاله بهدفه أمام جماهير يونج بويز

تقدم مالين لصالح أستون فيلا في الدقيقة 27، لكنه تعرض لرشق بالمقذوفات من الجماهير أثناء احتفاله بالهدف. أصابت أحد المقذوفات مالين في رأسه وتسبب في جرح له، وسجل النجم الهولندي هدفًا آخر قبل نهاية الشوط الأول، مما تسبب في مزيد من المشاهد البشعة وتوقف المباراة لعدة دقائق بسبب اندلاع اضطرابات في مدرجات الضيوف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مقاعد ممزقة واشتباكات بين المشجعين والشرطة. وشوهد قائد يونج بويز لوريس بينيتو وهو يركض نحو المدرجات ليطلب من المشجعين التزام الهدوء، واستؤنفت المباراة في النهاية بعد تأخير دام خمس دقائق.