"لم أقصد أي إهانة" .. مذيعة بريطانية تعتذر لديفيد بيكهام بعد اتهامها باستغلاله في "واقعة القطار"!

خلافات عائلية ستصل إلى المحاكم قريبًا بسبب ابنه بروكلين

تلقى أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا السير ديفيد بيكهام اعتذارًا بعد أن تم توجيه منشور "غير مناسب" على وسائل التواصل الاجتماعي إلى لاعب كرة القدم السابق وسط خلاف علني مع ابنه بروكلين. 

حاولت شيبهان أهيرن المذيعة في شبكة "توك سبورت" التخفيف من حدة الموقف من خلال مشاركة حكاية عن لقاء مع بيكهام، لكنها تعرضت في النهاية لانتقادات وأعربت الآن عن أسفها.

  • عائلة بيكهام في دائرة الضوء مرة أخرى

    نادراً ما تغيب عائلة بيكهام عن الأضواء، وقد احتلت عناوين الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب خلاف عائلي مستمر.

     انتقد بروكلين بيكهام والديه "المتسلطين" في منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه غير مهتم بالتصالح مع والده ديفيد ووالدته فيكتوريا.

    واتهم الابن الأكبر للزوجين والديه بمحاولة "تدمير علاقته" بزوجته نيكولا بيلتز، وقال إن والدته قامت باختطاف الرقصة الأولى في حفل زفافه والتصرف بشكل غير لائق.

    رد السير ديفيد بيكهام في مقابلة مع قناة CNBC قائلاً: "لطالما تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي وقوتها... في الخير والشر. ما يمكن للأطفال الوصول إليه هذه الأيام قد يكون خطيراً. لكن ما اكتشفته شخصياً، خاصة مع أطفالي أيضاً، هو استخدامها للأسباب الصحيحة. لقد تمكنت من استخدام منصتي لجماهيري، ولليونيسف. وقد كانت أكبر أداة لتوعية الناس بما يحدث للأطفال في جميع أنحاء العالم. وحاولت أن أفعل الشيء نفسه مع أبنائي، لتعليمهم. إنهم يرتكبون أخطاء، لكن من حق الأطفال أن يرتكبوا أخطاء. فهكذا يتعلمون. وهذا ما أحاول تعليمه لهم، أنه عليك أحيانًا أن تدعهم يرتكبون تلك الأخطاء أيضًا".

    اعتذار موجه إلى بيكهام

    وسط كل التكهنات حول الخلاف العائلي بين آل بيكهام، لجأت أهيرن إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتذكر المرة التي التقت فيها بالسير ديفيد، ونشرت: "قصتي الخاصة مع بيكهام. قابلته قبل بضع سنوات في برنامج @talkSPORT drive... وضع يده على ذراعي وطلب مني أن أكرر سؤالاً. شممت رائحة ذراعه عدة مرات في القطار أثناء عودتي إلى المنزل. 

    لكن المنشور لم يلق قبولًا جيدًا وأدى إلى اتهامها بالنظر إلى قائد منتخب إنجلترا السابق بصورة غير لائقة واستغلاله "كشيء مادي". سارعت أهيرن إلى إصدار اعتذار، حيث نشرت عبر منصة "إكس": "أعتذر عن الإساءة التي تسبب فيها هذا المنشور. كانت مجرد مزحة صغيرة. لم أقصد إهانة أي شخص أو استغلاله كمجرد سلعة أو شيء. أعتذر بصدق وعمق".

  • بيكهام يواجه معركة قانونية؟

    يبدو أن تداعيات الخلاف العائلي بين عائلة بيكهام ستستمر، مع تكهنات بأن معركة قانونية قد تكون على وشك الاندلاع. وفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، تمتلك فيكتوريا العلامة التجارية لاسم ابنها الأكبر منذ ديسمبر 2016. 

    وإذا رفضت فيكتوريا التخلي عنها، فقد تندلع معركة قانونية قبيحة. قالت هايلي بوشر، محاضرة في قانون الملكية الفكرية بجامعة برونيل لندن: "سيتعين على بروكلين أن يجادل بأنها سُجلت بسوء نية و/أو أنها تشكل تقييدًا للتجارة. إذا كانت تمتلك اسمه، فلا يمكنه استخدام اسمه في صفقة رعاية دون إذنها. إذا حصل على صفقة رعاية من نايكي لاستخدام اسمه على زوج من الأحذية مثل والده، أو عطر، فعادةً ما يكون مالك الاسم هو من يوقع على جزء من الصفقة الذي يسمح لهم باستخدام اسمه لغرض الصفقة. ولكن بما أن فيكتوريا تمتلك العلامة التجارية باسمه، فهذا يعني أنها ستضطر إلى التوقيع على استخدامها وربما الحصول على المال من صفقة الرعاية.

    "ما سيكون مثيرًا للاهتمام حقًا ولكنه أيضًا قاسيًا جدًا على عائلتهم هو الترافع في المحكمة حول ما إذا كان بروكلين بيكهام هو هويته وعلامته التجارية، أم أنها ملك فيكتوريا لأنهما بنيا علامة بيكهام التجارية، والتي تصادف أنها أيضًا اسم ابنها. يبدو من غير المعقول ألا تمتلك حق ملكية اسمك، ولكن بسبب هذا التشابك بين الاسم والعلامة التجارية، فإن الأمر ليس واضحًا تمامًا".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    ما يبدو مؤكدًا هو أن عائلة بيكهام ستستمر في تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي. يميل السير ديفيد، المالك المشارك لفريق إنتر ميامي في دوري كرة القدم الأمريكي، إلى تقسيم وقته بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه شوهد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي السادس والخمسين في دافوس، سويسرا.

