"اذهبوا وافعلوا شيئًا آخر" - ميكيل أرتيتا يوجه تحذيرًا لنجوم أرسنال قبل مواجهة توتنهام
الضغط يتزايد على أرسنال
رفض أرتاتا بالفعل التلميحات التي تشير إلى أن فريقه "ضعيف" قبل مباراة توتنهام، لكنه وجه تحذيرًا جديدًا للاعبيه قبل انطلاق المباراة. أوضح الإسباني أن لاعبيه يجب أن يتعاملوا مع "الضجيج" الذي يصاحب الصراع على اللقب، حيث يهدف إلى قيادة أرسنال إلى أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-04.
يواجه فريق أرتيتا فريق توتنهام المتعثر يوم الأحد في ظل أداء غير مقنع، حيث فاز في اثنين فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويواجهون توتنهام الذي يواجه خطر الهبوط بعد أن عين إيغور تودور مدربًا مؤقتًا بعد إقالة توماس فرانك.
ووعد تودور جماهير توتنهام بأنهم سيحبون ما سيشاهدونه ضد أرسنال، موضحًا: "عندما أدرب، لا أشاهد الترتيب أبدًا. ربما يبدو هذا غريبًا. لا أشاهد أين نحن. إنها عملية. إذا سألتني عما سنشاهده يوم الأحد، أعتقد أننا سنشاهد شيئًا ملموسًا، شيئًا جيدًا سيحبه الناس".
تحذير أرسنال من أرتاتا
وقال أرتاتا للصحفيين قبل المباراة: "اسألهم السؤال التالي: "هل تريدون أن تكونوا جزءًا من هذا الضجيج أم لا؟" إذا لم تريدوا ذلك، فاذهبوا وافعلوا شيئًا آخر. كونوا جزءًا من نادٍ آخر، أم تريدون أن تكونوا في أرسنال؟ الجميع يطالبون منذ 10 سنوات، 15 سنة، بأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك (القتال من أجل اللقب)، والآن نحن هناك، وماذا الآن؟ لا تريدون الضجة؟ الضجة جزء من ذلك، والرصاص جزء من ذلك، ونحن نحاول التعامل معها بالطريقة الصحيحة وتحقيق ما نسعى إليه. علينا أن نفعل ما يتعين علينا فعله. لا أعتقد أن هذا سيتغير بالنسبة لأي شخص. في النهاية، عليك أن تفوز بالمباراة التالية، وإذا فعلت ذلك، فستكون في وضع أقوى بكثير، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه".
غوارديولا يرسل رسالة بشأن اللقب بعد فوز نيوكاسل
كما أطلق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا رسالة بشأن اللقب بعد فوز فريقه على نيوكاسل يوم السبت. وقال: "ستحدث أشياء كثيرة. لدي شعور بأننا لن نفوز في جميع مبارياتنا. أرسنال، لا أعرف. لكن لدي هذا الشعور، لأن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ستجلب المتاعب. العديد والعديد من المباريات. ستحدث إصابات. أفضل طريقة هي الاسترخاء الآن والتركيز على ليدز، ثم سنرى. سيعتمد الأمر على مستوانا، يجب أن يكون أفضل وأفضل وأفضل".
وأضاف: "لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، ولهذا السبب عليهم أن يعيشوا ذلك. قلت لهم، انسوا الأمر. علينا أن نتحسن، هذا لا يكفي. لكي تنافس على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون هناك. أثبتنا أننا قادرون على الفوز بالنقاط الثلاث، لكن علينا أن نبذل جهدًا أكبر لنحظى بفرصة تحقيق ذلك. أقول للاعبين: "تناولوا الكثير من الكايبيرينها والدايكيري في هذه الأيام الثلاثة، واستمتعوا بالحياة". وبعد ذلك، قوموا بثلاث حصص تدريبية مناسبة واذهبوا إلى ليدز. هذه هي الطريقة الصحيحة. أعرف مدى صعوبة الأمر. إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سنستمر في المضي قدمًا، ولن نستسلم أبدًا. عشر أو 11 مباراة هي عدد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتوجه أرسنال إلى ملعب توتنهام هوتسبير يوم الأحد، ثم يواجه تشيلسي في الإمارات في نهاية الأسبوع المقبل. أما مانشستر سيتي، فسيتابع بلا شك الأحداث في شمال لندن عن كثب قبل أن يتوجه إلى ليدز يونايتد لخوض مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
