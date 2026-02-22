"اذهبوا وافعلوا شيئًا آخر" - ميكيل أرتيتا يوجه تحذيرًا لنجوم أرسنال قبل مواجهة توتنهام

رفض أرتاتا بالفعل التلميحات التي تشير إلى أن فريقه "ضعيف" قبل مباراة توتنهام، لكنه وجه تحذيرًا جديدًا للاعبيه قبل انطلاق المباراة. أوضح الإسباني أن لاعبيه يجب أن يتعاملوا مع "الضجيج" الذي يصاحب الصراع على اللقب، حيث يهدف إلى قيادة أرسنال إلى أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-04.

يواجه فريق أرتيتا فريق توتنهام المتعثر يوم الأحد في ظل أداء غير مقنع، حيث فاز في اثنين فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويواجهون توتنهام الذي يواجه خطر الهبوط بعد أن عين إيغور تودور مدربًا مؤقتًا بعد إقالة توماس فرانك.

ووعد تودور جماهير توتنهام بأنهم سيحبون ما سيشاهدونه ضد أرسنال، موضحًا: "عندما أدرب، لا أشاهد الترتيب أبدًا. ربما يبدو هذا غريبًا. لا أشاهد أين نحن. إنها عملية. إذا سألتني عما سنشاهده يوم الأحد، أعتقد أننا سنشاهد شيئًا ملموسًا، شيئًا جيدًا سيحبه الناس".