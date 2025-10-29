Getty
إيرادات قياسية غير مسبوقة.. باريس يحصد الثمرة الثانية لفلسفة "التخلي عن النجوم"!
837 مليون يورو.. رقم قياسي في الإيرادات
الفريق الباريسي، كما كشف في بيان، أغلق السنة المالية الأخيرة، 2024-2025، بإيرادات تصل إلى 837 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي ويسلط الضوء على العصر الذهبي الذي شهده في السنوات الأخيرة، خاصة منذ وصول لويس إنريكي.
على الرغم من محدودية الإيرادات الرياضية الوطنية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية بعد الإخفاق مع DAZN خلال الموسم الماضي، تلقى بطل دوري الأبطال 367 مليون يورو كإيرادات تجارية و175 كأرباح عن أيام المباريات.
وكما أعرب باريس سان جيرمان عن رضاه، "إنه يمثل إنجازًا اقتصاديًا تاريخيًا على الرغم من الصعوبات الوطنية مقارنة ببقية الدوريات".
ضاعف باريس سان جيرمان حجم (إيراداته) تسع مرات، وهو رقم قياسي في فرنسا، منذ دخول استثمارات قطر الرياضية في ملكية النادي عام 2011.
في ذلك الوقت، لم تكن أرباحه تتجاوز 100 مليون يورو (99)، بينما حاليًا، في عام 2025، بعد أن قدم موسمًا تاريخيًا، بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، تصل الأرباح إلى 837 مليون يورو.
لم يسبق لأي فريق في الدوري الفرنسي، ولا حتى باريس سان جيرمان نفسه، أن شهد فترة مماثلة من الازدهار الاقتصادي.
- Getty Images
باريس سان جيرمان يغير فلسفته
تحطمت أرقام الانتقالات القياسية في صيف 2017 عندما شق الأيقونة البرازيلية نيمار طريقه إلى حديقة الأمراء مقابل 222 مليون يورو.
انضم إليه الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم مبابي. وبعد أربع سنوات، بعد عدم تمكنه من الاتفاق على تمديد عقده في برشلونة، شق ميسي طريقه إلى باريس.
تم التمتع بالسيطرة المحلية أثناء اللعب بأكثر الوحدات الهجومية إثارة للخوف، لكن مجد دوري أبطال أوروبا ظل بعيد المنال.
غادر ميسي ونيمار في عام 2023، حيث توجه الأول إلى الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي وانتقل الثاني إلى الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يغادر مبابي كلاعب حر في عام 2024 عندما ارتبط بعملاق الدوري الإسباني ريال مدريد.
وفي غضون 12 شهرًا من تفكك هذا الثلاثي المثير بالكامل، ومع دخول باريس سان جيرمان حقبة جديدة جريئة، فازوا بأول ألقابهم في دوري أبطال أوروبا.
بصمة إنريكي.. "معًا أقوى"
يُنسب الفضل إلى المدرب لويس إنريكي في جعل العملاق الباريسي فريقًا لا يعتمد على الأفراد - على الرغم من أن عثمان ديمبيلي مضى ليصبح فائزًا بالكرة الذهبية.
وسارع باريس سان جيرمان إلى التحدث عن عقلية "معا أقوى" منذ توديع عظماء مروا على النادي - بما في ذلك هدافهم التاريخي.
قال رئيس النادي ناصر الخليفي في صيف 2024، قبل أن تبدأ المسيرة التاريخية نحو المجد الأوروبي: "هذه حقبة جديدة بالنسبة لنا؛ نحن ممتنون جدًا لميسي ونيمار ومبابي على كل ما قدموه للنادي. مع كل الاحترام لهم ولما فعلوه من أجل النادي، أتمنى لهم الأفضل في تحدياتهم الجديدة؛ ولكن كنادٍ، النجم هو الجماعية. باريس سان جيرمان يركز على الجماعية، على امتلاك فريق رائع ومدرب رائع، وهو ما نمتلكه".
ردد مشجع باريس سان جيرمان الشهير نيكولا ساركوزي تلك المشاعر في وقت مبكر من موسم 2024-25، حيث كان من الواضح أن فريق لويس إنريكي قادر على القيام بشيء خاص بعد تحويل التركيز بعيدًا عن ثلاثي النجوم العالميين الذين قادوا خط هجومهم ذات يوم.
قال الرئيس الفرنسي السابق: "كانت حقبة باريس سان جيرمان مع النجوم ضرورية بلا شك لخلق صورة عالمية للعلامة التجارية. ولن أنسى متعة رؤية إبراهيموفيتش، نيمار، ميسي، بيكهام، مبابي يلعبون... كان الأمر استثنائيًا. ربما حان الوقت لتذكير الناس بأن اللعب الجماعي له الأسبقية على جودة اللاعب. هذه هي الفلسفة الدقيقة للمدرب الحالي".
- Getty Images Sport
الثمرة الثانية للاستغناء عن النجوم
أحد المفاتيح التي تفسر هذه "الفورة المالية" يكمن في التخفيض الكبير في كتلة رواتبه. في الماضي، جمع باريس سان جيرمان أفضل اللاعبين في العالم من خلال رواتب هائلة، وصلت إلى تجاوز 111% من الإيرادات العادية، لكنه الآن يركز على صياغة فريق وليس تجميعًا للفرديات، حيث لا تصل (كتلة الرواتب) إلى 65% من حجم الإيرادات الحالي، ما يعكس تغييرًا في النموذج في باريس، وهو ما انعكس على الخزينة وعلى أرض الملعب.
إيرادات أخرى، مثل تسجيل 170 مباراة متتالية بكامل العدد في حديقة الأمراء والنمو الهائل لشبكاته الاجتماعية، والعلامات التجارية المهتمة برعاية النادي، وزيادة بنسبة 210% في مبيعات القمصان في متجره عبر الإنترنت، تضع باريس سان جيرمان في طليعة كرة القدم الأوروبية، وهو الذي يصنع التاريخ على المستوى الاقتصادي.
إعلان