كيف ينبغي لإنجلترا أن تصطف تحت قيادة توماس توخيل؟: يجب على المدرب الجديد بناء فريقه حول جود بيلينجهام واستخدام اللاعبين في الأجنحة للمنتخب الإنجليزي

الألماني على وشك أن يرث إحدى أكثر الفرق موهبة في كرة القدم الدولية مع مهمة واضحة: قيادتهم لتحقيق المجد في كأس العالم

إنجلترا تعود إلى المكان الذي تنتمي إليه، في الدرجة العليا من دوري الأمم الأوروبية. ولكن الآن يبدأ العمل الحقيقي: البناء نحو كأس العالم 2026. هذا هو السبب في تعيين توماس توخيل كمدرب قبل مغادرة لي كارزلي وجميع المرشحين الإنجليز المحتملين.

تم اختيار الألماني لقيادة الأسود الثلاثة إلى البطولة الكبرى التالية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بسبب سجله الحافل بسرعة إعداد الفرق والمهارات المعروفة في إدارة المباريات. وقد تعهد باتخاذ قرارات صعبة، وهو أمر جيد، حيث سيتم فحص كل قرار يتخذه عن كثب من قبل وسائل الإعلام الزائدة. وقد اتخذ العديد من أفراد الصحافة موقفًا ضد توخيل بسبب كونه ألماني، وتأخير بدء عمله وغيابه عن آخر مباراتين في حملة دوري الأمم.

ومع ذلك، أظهر توخيل نفسه كونه مرنًا من الناحية التكتيكية عبر مسيرته التدريبية المستمرة مع ماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ، مستخدمًا تشكيل 3-4-2-1 مع البلوز وتشكيل 4-2-3-1 في بايرن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هنا، يوضح GOAL كيف ينبغي أن تشكل أول تشكيلة لإنجلترا تحت قيادته عندما يبدأون حملتهم للتأهل لكأس العالم في مارس القادم، باستخدام تشكيل 3-4-2-1 الذي قاد تشيلسي إلى المجد في دوري الأبطال...