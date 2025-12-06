"أريده بشدة في مدريد".. جوارديولا يعترف بـ"معاناة" رودري، ورد فعله على "خطأ" دياز يشعل الجدل!

عندما عاد رودري إلى فريق السيتي بعد تسعة أشهر من الغياب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من هذا العام، كان يعلم أن الأمر سيستغرق وقتاً للعودة إلى المستوى الذي أكسبه الكرة الذهبية.

في أواخر يونيو، قال في كأس العالم للأندية: "أشعر أنني قوي جداً جداً، بصراحة. كانت العملية طويلة، لكنني أخذت وقتي. الشيء الأهم كان الحفاظ على التركيز وأن أكون قوياً. لا تحزن أو أياً كان. يوماً ما سأعود وقد جاء هذا اليوم أخيراً وأنا متحمس جداً للعب مرة أخرى. أعلم أنه ستمر أشهر حتى أصل لمستواي، لكنني سعيد جداً".

في بداية الموسم الجديد، بذل السيتي قصارى جهده لإعادة رودري تدريجياً إلى العمل لكن مشاكل إصابته أطلت برأسها القبيح مرة أخرى، وهو أمر تحسر عليه جوارديولا.