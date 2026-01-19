لعنة الإصابات تضرب الاتحاد: الطاحونة الهولندية تتوقف قسراً.. وسيناريو الرعب يهدد حسابات العميد قبل موقعة القادسية!

لم تكن القمة الكروية الشرسة التي جمعت بين فريقي الاتحاد والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مجرد تسعين دقيقة للبحث عن النقاط الثلاث؛ بل تحولت إلى معركة بدنية طاحنة خلفت وراءها ضحايا في صفوف الكتيبة الاتحادية.

وبينما كانت الجماهير في مدرجات الملعب تنتظر استمرار نسق الانتصارات، استيقظ الشارع الرياضي في جدة صباح اليوم على خبر غير سار عكّر صفو الأجواء داخل القلعة الصفراء، معلناً توقف أحد أهم محركات الهجوم عن الدوران.

يبدو أن ضريبة المنافسة على القمة باتت باهظة الثمن، حيث أعلن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد رسمياً عن تفاصيل الإصابة التي لحقت بالنجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، لتضع هذه الأخبار الجهاز الفني للنمور في مأزق تكتيكي حقيقي قبل منعطفات الحسم القادمة في عمر الدوري.