مستحيلات كرة القدم قالت كلمتها! .. تركيا ليست حكرًا على أردا جولر وأرقام نجم إسبانيا "لو حققها لامين يامال لانقلبت الدنيا"

"عالم كرة القدم لا يعرف المستحيلات".. جملة تتردد كثيرًا، بين جميع العاملين في هذا المجال؛ وكذلك وسط عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وبالفعل.. أثبتت كرة القدم على مدار تاريخها؛ أنها مليئة بالمفاجآت، وأنها لا تعطي إلا لمن يجتهد فوق أرضية المستطيل الأخضر.

إلا أن هُناك بعض الحالات التي يصبح فيها المستحيل، أمرًا واقعًا لا يُمكن تغييره؛ مثلما حدث في مباراة إسبانيا وتركيا، مساء يوم الثلاثاء.

تركيا دخلت مواجهة إسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وهي تحتاج للفوز بأكثر من 14 هدفًا دون رد، لتجنب خوض الملحق.

هذا الأمر كان مستحيلًا بالطبع؛ حيث اكتفت تركيا بالتعادل الإيجابي (2-2) مع مستضيفتها إسبانيا، لتصعد الأخيرة "مباشرة" إلى كأس العالم 2026.

وتقدّم المنتخب الإسباني بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، عن طريق نجمه داني أولمو؛ قبل أن يقلب الأتراك الطاولة بثنائية متتالية، بواسطة دينيز جول وصالح أوزكان في الدقيقتين 42 و54.

ونجح ميكيل أويارزابال في إنقاذ الإسبان، من الهزيمة الأولى في التصفيات؛ عندما سجل هدف التعادل ضد منتخب تركيا، في الدقيقة 62.

وبالتالي.. صعدت إسبانيا إلى كأس العالم 2026، كـ"متصدرة" للمجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة؛ بينما ستخوض تركيا الملحق كـ"وصيفة" بـ13 نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل إسبانيا وتركيا إيجابيًا، في ليلة الثلاثاء..